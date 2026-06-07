Χάρις Αλεξίου: «Δεν είναι απλό πράγμα για μένα να μη μπορώ να τραγουδήσω, μετά από 50 χρόνια»

Για την απόφασή της να αποσυρθεί από το τραγούδι μίλησε η Χάρις Αλεξίου, σε νέα συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό Antivirus.

«Η πραγματικότητα είναι πως δε μπορώ να τραγουδήσω. Αυτό όμως δε σημαίνει πως δε μπορώ να κάνω κάτι άλλο», είπε αρχικά η Χάρις Αλεξίου.

Η Χάρις Αλεξίου πρόσθεσε στη συνέχεια: «Το πάλεψα για να κρατηθώ σε αυτό. Όμως είχα και την τύχη να αγκαλιαστώ από τους ανθρώπους της υποκριτικής.

Δεν είναι ότι δε στενοχωρήθηκα για τη φωνή μου, ότι δεν πένθησα και προφανώς δεν είναι απλό πράγμα για μένα, μετά από 50 χρόνια, να μη μπορώ να τραγουδήσω. Ξέρω όμως, πως η Χαρούλα τόσα χρόνια τραγουδούσε καλά».