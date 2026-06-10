Χάρης Δούκας: «Το τελευταίο γύρισμα του Maestro έγινε στο Δημαρχείο - Κράτησε πάνω 6 ώρες»

Ο Χάρης Δούκας βρέθηκε στον χώρο που έγινε το τελευταίο γύρισμα της νέας και τελευταίας σεζόν του Maestro, παραχωρώντας δηλώσεις στην εκπομπή «Buongiorno».

«Την προηγούμενη Παρασκευή έγινε το τελευταίο γύρισμα του Maestro», είπε αρχικά ο Χάρης Δούκας, αποκαλύπτοντας ότι η τοποθεσία του ήταν το Δημαρχείο της Αθήνας.

Ο Χάρης Δούκας πρόσθεσε: «Είχε πάρα πολύ κόσμο, κοντά στους 100 ανθρώπους που δούλευαν, όχι μόνο ηθοποιοί, αλλά και οι συνεργάτες, τεράστιο συνεργείο.

Ήταν πάνω από έξι ώρες και μου έκανε εντύπωση η θετική διάθεση, ήταν όλοι πάρα πολύ χαμογελαστοί και μας γέμισαν με δύναμη και χαμόγελα. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί η εικόνα του δημαρχείου γυρίζει πια όλο τον κόσμο».