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Χασαπόπουλος για Βούλγαρη: «Ευτυχώς που δεν είναι εδώ» – Τι συνέβη στο πλατό;

Εκτός εκπομπής παραμένει η Ανθή Βούλγαρη λόγω πυρετού. Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος της ευχήθηκε περαστικά, προτρέποντάς την να ξεκουραστεί στο σπίτι.

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Ιορδάνης Χασαπόπουλος
Ιορδάνης Χασαπόπουλος | Glomex / @Megatv
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Μόνος του υποδέχτηκε το τηλεοπτικό κοινό και σήμερα, Τρίτη 30 Ιουνίου, ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος, καθώς η θέση της Ανθής Βούλγαρη στο πλατό της εκπομπής παρέμεινε για ακόμα μία μέρα κενή. Ο παρουσιαστής ενημέρωσε τους τηλεθεατές πως η συνεργάτιδά του συνεχίζει να ταλαιπωρείται από πυρετό, ο οποίος δεν υποχωρεί παρά τη λήψη αντιπυρετικών.

 

Με τη γνωστή του χιουμοριστική διάθεση, ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος εξήγησε πως, παρόλο που η απουσία της είναι αισθητή, είναι προτιμότερο να παραμείνει στο σπίτι της για να αποφευχθεί η μετάδοση της ίωσης σε όλη την ομάδα της παραγωγής. «Ευτυχώς Παναγία μου, δεν είναι εδώ, θα μας κολλούσε όλους!», ανέφερε χαρακτηριστικά ο δημοσιογράφος, αποκαλύπτοντας πως επικοινώνησε μαζί της το πρωί για να της δώσει την «εντολή» να ξεκουραστεί. «καλύτερα να μείνεις στο σπίτι παρά να έρθεις εδώ και να κολλήσεις όλο το στούντιο», πρόσθεσε, στέλνοντας τις θερμότερες ευχές του για γρήγορη ανάρρωση στην Ανθή Βούλγαρη.

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