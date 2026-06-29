Εκτός Κοινωνία Ώρα Mega έμεινε σήμερα, Δευτέρα (29/06), η Ανθή Βούλγαρη καθώς, όπως εξήγησε ο συμπαρουσιαστής της, Ιορδάνης Χασαπόπουλος, την ταλαιπωρεί μία ίωση.

Αφού καλημέρισε το κοινό, ο κ. Χασαπόπουλος αναφέρθηκε στο άδειο σκαμπό δίπλα του, ενημερώνοντας για το ξαφνικό πρόβλημα υγείας που κράτησε την Ανθή Βούλγαρη εκτός πλατό.

«Το σκαμπό υπάρχει, αλλά η κα Βούλγαρη λείπει. Είναι μία απ΄αυτές τις ιώσεις των παιδιών, δεν σώζεσαι» σημείωσε.

Ευχήθηκε περαστικά στην ίδια και το παιδί της και εκτίμησε πως αύριο θα είναι και πάλι στην εκπομπή.

«Περαστικά και στο μικρό της. Κρατάει μία μέρα, αύριο φαντάζομαι θα είναι εδώ» τόνισε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος.