Εκτός Κοινωνία Ώρα Mega έμεινε σήμερα, Δευτέρα (29/06), η Ανθή Βούλγαρη καθώς, όπως εξήγησε ο συμπαρουσιαστής της, Ιορδάνης Χασαπόπουλος, την ταλαιπωρεί μία ίωση.
Αφού καλημέρισε το κοινό, ο κ. Χασαπόπουλος αναφέρθηκε στο άδειο σκαμπό δίπλα του, ενημερώνοντας για το ξαφνικό πρόβλημα υγείας που κράτησε την Ανθή Βούλγαρη εκτός πλατό.
«Το σκαμπό υπάρχει, αλλά η κα Βούλγαρη λείπει. Είναι μία απ΄αυτές τις ιώσεις των παιδιών, δεν σώζεσαι» σημείωσε.
Ευχήθηκε περαστικά στην ίδια και το παιδί της και εκτίμησε πως αύριο θα είναι και πάλι στην εκπομπή.
«Περαστικά και στο μικρό της. Κρατάει μία μέρα, αύριο φαντάζομαι θα είναι εδώ» τόνισε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος.
- Το νέο κόμμα της Τζάκρη, οι πληρωμές στους αγρότες και η καχυποψία για την κεντρική επιτροπή στον ΣΥΡΙΖΑ
- Σχοινάς για Γαρμπή: «Την πρώτη φορά που την είδα δεν μου άρεσε καθόλου - Δεν μου έδινε σημασία»
- Νέα «αρπαγή» δημοσιογράφου του Open από τον ΑΝΤ1 και φήμες και για δεύτερη. Ποιος θα λέει «Καλημέρα Ελλάδα»
- Ο «σφαγέας των Τρικάλων» Σπύρος Σταρίδας και ένα αδικαιολόγητο – μαζικό έγκλημα
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.