Αποκαλυπτική ήταν η συνέντευξη που έδωσε η Βίκυ Χατζηβασιλείου αυτή την εβδομάδα στην εφημερίδα Espresso, λέγοντας για πρώτη φορά ότι έλαβε πρόταση για να αναλάβει χρέη στην EΡΤ3.

Ερωτώμενη αν έχει δεχθεί ποτέ πρόταση να γίνει επικεφαλής τηλεοπτικών προγραμμάτων λόγω της τεράστιας πορείας της, η παρουσιάστρια απάντησε θετικά λέγοντας:

«Μου έγινε πρόταση πριν από ενάμιση χρόνο να αναλάβω τη διεύθυνση της ΕΡΤ3 και με πολλή σεμνότητα, σύνεση και ευγνωμοσύνη βεβαίως για την πρόταση αυτή απεφάνθην ότι δεν έχω τον χρόνο για να κάνω κάτι τέτοιο. Διότι για να διευθύνεις ένα κανάλι σημαίνει ότι πρέπει να είσαι ολοκληρωτικά αφοσιωμένος εκεί».

«Όμως είμαι αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Κεντρικής Μακεδονίας. Μια θέση η οποία προηγήθηκε της πρότασης, μετά τις τελευταίες αυτοδιοικητικές εκλογές του 2023. Οπότε έχω όλη την ευθύνη να υποστηρίξω αυτή την ιδιότητα και να λειτουργήσω σωστά μέσα από αυτή την συντεταγμένη», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια ο δημοσιογράφος ρώτησε την γνωστή παρουσιάστρια αν θα άφηνε τα πάντα για την τηλεόραση, με εκείνη να απαντά πως η δουλειά της είναι μέρος της ζωής της.

«Δεν άφησα ποτέ τίποτα για την τηλεόραση. Η τηλεόραση δεν είναι η δική μου ζωή. Είναι η δουλειά μου. Και το μπερδεύουν κάποιοι άνθρωποι αυτό. Η τηλεόραση όταν εργαζόμαστε εκεί, είναι ένα κομμάτι της ζωής μας. Δεν είναι η ζωή μας. Είναι τελείως λάθος να περιμένουμε να μας δώσει τα πάντα, γιατί δεν θα στα δώσει ποτέ», είπε χαρακτηριστικά και συμπλήρωσε:

«Πρέπει να έχουμε εσωτερική επάρκεια. Να διαθέτουμε χρόνο. Για την οικογένεια μας, τους φίλους μας, τον εαυτό μας, τους ανθρώπους που αγαπάμε, τα ενδιαφέροντα μας.»