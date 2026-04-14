Ηλιάδη σε Λιάγκα: «Κράτησες περίεργη στάση απέναντί μου - Ήμουν έγκυος και βρέθηκα στο πάτωμα από μπουνιές»

Στην πρώτη της ζωνταντή συνέντευξη περίπου έναν μήνα μετά τις σοκαριστικές αποκαλύψεις για την κακοποίηση που είχε δεχτεί από τον πρώην σύντροφό της Μπάμπη Λαζαρίδη, η Αγγελική Ηλιάδη εξέφρασε την απογοήτευσή της στον Γιώργο Λιάγκα για τον τρόπο που το αντιμετώπισε μέσα από «Το Πρωινό».

Όπως ανέφερε η τραγουδίστρια, ο παρουσιαστής εξέφραζε αμφιβολία για τα γεγονότα κάτι που την πίκρανε. Ωστόσο, ο Γιώργος Λιάγκας επισήμανε ότι εφόσον η άλλη πλευρά της οικογένειας του δολοφονημένου επιχειρηματία, έκανε λόγο για μηνύσεις έπρεπε να κρατήσει ίσες αποστάσεις.

«Μ’ αρέσει πάντως η εξωστρέφεια που έχεις βγάλει το τελευταίο διάστημα και λες τα πράγματα με το όνομά τους, έτσι όπως τα αισθάνεσαι. Εγώ ξέρεις ότι τους ειλικρινείς ανθρώπους τους εκτιμώ» είπε αρχικά ο Γιώργος Λιάγκας.

Τότε η Αγγελική Ηλιάδη απάντησε: «Τώρα αυτό που λες, λίγο με ξενίζει. Θα σου πω γιατί. Γιατί εγώ περίμενα μία διαφορετική αντιμετώπιση από σένα, η αλήθεια είναι. Και μετά τη συνέντευξη που έδωσα στην Ελίνα την Παπίλα, είδα ότι κράτησες μία στάση πολύ περίεργη απέναντί μου και ειλικρινά δεν το περίμενα. Με εξέπληξες δυσάρεστα. Τι εννοώ; Επειδή δε γνωριζόμαστε πάρα πολύ καλά, αλλά όλα αυτά τα χρόνια έχω μια εικόνα για σένα ότι γενικά είσαι ένας άνθρωπος με ευαισθησίες πολλές, παρόλο που μπορεί να μη φαίνεται στον περισσότερο κόσμο, εγώ έχω την ικανότητα να το διακρίνω.

Όταν λοιπόν βγαίνω και μιλάω για κάτι τόσο σκληρό και δύσκολο που έζησα για μια πενταετία και κάνω μια προσπάθεια, πώς να σου πω ρε παιδί μου, σαν να θέλω να ξεριζώσω ένα αγκάθι από μέσα μου, απ’ τα σπλάχνα μου και να κλείσω μια πληγή, που αυτή η πληγή είναι τόσα χρόνια ανοιχτή και χωρίς να στάζει αίμα, γιατί δεν υπάρχει ούτε μία σταγόνα να στάξει. Και βλέπω εσένα να λες «αν» και «αν» και «αν» και «αν». Εξέφραζες μία αμφιβολία. Δηλαδή τι, βγήκα και είπα ψέματα; Και αν δεν ξέρεις, ρωτάς!

Γιατί πίστεψέ με, οι περισσότεροι άνθρωποι και συνάδελφοί σου ήτανε περισσότερο από τον δημοσιογραφικό χώρο που μου έστειλαν πρώτοι μήνυμα, λέγοντάς μου ότι «εμείς ξέραμε, ότι ήταν κοινό μυστικό, και είμαστε εδώ για σένα». Ξέρεις εμένα πόσο με χαροποίησε αυτό;

Και πόσο με τσάντισε, να το πω έτσι, το γεγονός ότι σε ακούω να λες «αν» και «αν» και «αν» και «αν». Δεν υπάρχει «αν». Όταν μια γυναίκα βγαίνει και μιλάει τόσο ανοιχτά για κάτι τόσο άσχημο, χωρίς να έχει κανένα όφελος, αντιθέτως, εκτίθεμαι μπροστά σε όλη την Ελλάδα, λέω κάτι πολύ δικό μου και το λέω για πολύ συγκεκριμένους λόγους… για να το βγάλω από μέσα μου».

«Το «αν», ρε παιδί μου, το είπα γιατί ξέρεις τι γίνεται… Και η άλλη μεριά λέει: «Εγώ θα μηνύσω», αν… Οπότε ήθελα να κρατήσω ίσες αποστάσεις» εξήγησε ο Γιώργος Λιάγκας.

«Δεν μ’ ενδιαφέρει καμία άλλη πλευρά. Είδες ότι εγώ, μετά το δελτίο τύπου που έστειλα με το δικηγόρο μου, είπα το εξής: «Δεν μπορεί να βγαίνει ο καθένας δημόσια και να με συκοφαντεί, να λέει ό,τι του κατέβει» – ξέρεις ότι εγώ σε τέτοιου είδους πράγματα δεν συμμετείχα ποτέ, σ’ αυτό το τσίρκο – «δεν μπορεί να βγαίνει ο καθένας και να με συκοφαντεί και να λέει ότι ψεύδομαι». Και γράφτηκε στο δελτίο τύπου ότι, θεωρώ εγώ – «ένας παρουσιαστής, ο οποίος δίνει βήμα σ’ αυτούς τους ανθρώπους…» – που για μένα ότι είναι άνθρωποι – «…είναι συνυπεύθυνος στη συκοφαντία που μπορεί να γίνει, εις βάρος μου»» συνέχισε η Αγγελική Ηλιάδη.

Οι νέες αποκαλύψεις για τον Μπάμπη Λαζαρίδη

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Αγγελική Ηλιάδη έκανε νέες αποκαλύψεις για τα όσα είχε υποστεί από τον Μπάμπη Λαζαρίδη.

«Εγώ μπορεί να ήθελα να μιλήσω πολύ νωρίτερα αλλά μου βγήκε εκείνη τη στιγμή. Όταν σε τρώει κάτι μέσα σου, σε τρώει, σε τρώει… Το ότι τελειώνει η ζωή ενός ανθρώπου δεν σημαίνει ότι διαγράφεται όλο το μαρτύριο που πέρασα εγώ. Δεν έπαιρνα φάρμακα τότε. Τα τελευταία χρόνια μπορεί κατά καιρούς να παίρνω κάποια φάρμακα για να είμαι σε ηρεμία», είπε αρχικά η Αγγελική Ηλιάδη.

Και συνέχισε: «Όσες φορές προσπάθησα να μιλήσω τη μία φορά μου αρπάξανε το παιδί μου, την άλλη φορά δεχόμουν απειλές για την οικογένειά μου. Όπως καταλαβαίνεις, ένα κοριτσάκι σε αυτή την ηλικία που προσπαθεί υπομένοντας ένα μαρτύριο να προστατέψει το παιδί της και τους γονείς της, κάθεται και υπομένει το μαρτύριο και δεν την ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Δεν υπήρχε ποτέ περίπτωση εγώ να φύγω και να αφήσω το παιδί μου πίσω».

«Ο κόσμος κρίνει χωρίς να γνωρίζει. Έχω δουλέψει πολύ σκληρά όλα αυτά τα χρόνια. Και τότε που ήμουν σε αυτή τη σχέση, δούλευα και με πολύ καλά χρήματα, τα οποία χρήματα δεν τα είδα και δεν τα πήρα ποτέ. Μία φορά που τόλμησα να ζητήσω τα χρήματά μου, ήμουνα πεντέμισι μηνών έγκυος και βρέθηκα στο πάτωμα από μπουνιές και κλωτσιές και το κλείνω. Και ο λόγος που το λέω είναι επειδή ακούστηκε ότι εμένα μου τα προσφέρανε όλα. Όχι, δεν μου τα προσφέρανε όλα. Μου τα πήρανε όλα. Κατάλαβες;», αποκάλυψε η Αγγελική Ηλιάδη.

«Το θέμα για την κακοποίηση το ακούμπησα πολύ επιφανειακά με τη συνέντευξη στην Ελίνα Παπίλα. Εάν έμπαινα στη διαδικασία να πω σκηνικά και πράγματα που έζησα, τότε θα σας πέφτανε τα μαλλιά. Θεωρώ ότι είμαι πολύ δυνατός άνθρωπος, είμαι πολύ περήφανη για τον εαυτό μου που τόλμησα… και βρήκα τη δύναμη… και μοιράστηκα όλο αυτό με τον κόσμο. Χαίρομαι που με εμπιστεύονται πάρα πολλές γυναίκες, και προσπαθώ με κάθε τρόπο να είμαι δίπλα τους. Δεν δέχομαι κανένας να αμφιβάλλει για τα λεγόμενά μου. Δεν δέχομαι κανένας να με συκοφαντεί. Όποιος νομίζει ότι μπορεί να βγαίνει και να λέει ό,τι θέλει, θα αντιμετωπίσει το νόμο, όπως ήδη έχω κινηθεί νομικά απέναντι σε κάποιους ανθρώπους», συμπλήρωσε.

Όταν ο Γιώργος Λιάγκας τη ρώτησε για το αν ένιωσε λύτρωση την ημέρα που ο Μπάμπης Λαζαρίδης έχασε τη ζωή του, εκείνη απάντησε: «Καμία λύτρωση. Εκείνη τη στιγμή υπέφερα, και για πολλά χρόνια αργότερα, γιατί αυτός ο άνθρωπος έφυγε τόσο βάναυσα, τόσο σκληρά, τόσο απάνθρωπα. Είχα ξεχάσει ό,τι είχα ζήσει εγώ και πονούσα γι’ αυτό που είχε περάσει αυτός ο άνθρωπος».

Η εξομολόγηση της Αγγελικής Ηλιάδη

Να θυμίσουμε ότι η Αγγελική Ηλιάδη σε συνέντευξη που παραχώρησε στην Ελίνα Παπίλα μίλησε πρώτη φορά για την κακοποίηση που είχε δεχτεί στο παρελθόν από τον σύντροφό της Μπάμπη Λαζαρίδη, ο οποίος δολοφονήθηκε πριν 18 χρόνια, και με τον οποίο έχει αποκτήσει έναν γιο που σήμερα είναι 21 έτους.

«Ήμουν αρκετά περιορισμένη και δυστυχώς βίωνα μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Είχα επιλέξει και να μην πω κάτι όλα αυτά τα χρόνια, γιατί και το παιδί μου ήτανε μικρό. Επειδή έχει μεγαλώσει τώρα και γνωρίζει πλέον πράγματα που έχω περάσει τότε, γι’ αυτό ίσως τώρα να μου είναι και λίγο πιο εύκολο να μοιραστώ πράγματα.

Ήτανε πέντε χρόνια πάρα πολύ δύσκολα ψυχολογικά για μένα, κατά τα οποία είχα απομακρυνθεί από την οικογένειά μου. Στην αρχή από επιλογή, στη συνέχεια ήθελα να είμαι μαζί τους αλλά δεν μπορούσα. Υπήρχε μια απαγόρευση σε όλα. Υπήρξε πάρα πολύ πολύ άσχημη κακοποίηση, πολύ. Ξέρεις, ήμουνα ένα κορίτσι που βρέθηκα σε μία κατάσταση χωρίς να το καταλάβω και επειδή πολλές γυναίκες οι οποίες έχουν κακοποιηθεί, ξέρουνε πώς γίνεται αυτό. Σιγά-σιγά ο άλλος σου παίρνει ένα κομματάκι, άλλο ένα κομματάκι, άλλο ένα κομματάκι και ξαφνικά βρίσκεσαι εγκλωβισμένη, φυλακισμένη και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα.

Κακοποίηση ψυχολογική και σωματική. Κάποια στιγμή βρίσκεσαι να είσαι ένα άβουλο πλάσμα υπό το καθεστώς φόβου και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, δεν μπορείς να λειτουργήσεις, έχεις χάσει τον εαυτό σου απλά. Ο τρόπος με τον οποίο έφυγε αυτός ο άνθρωπος απ’ τη ζωή ήταν πάρα πολύ έτσι… σκληρός.

Δεν το σκεφτόμουν καν. Δηλαδή δεν σκεφτόμουν καν τι είχα βιώσει όλα αυτά τα χρόνια μπροστά σ’ αυτό που είχε πάθει αυτός ο άνθρωπος. Και μου φαινόταν πάρα πολύ άσχημο να πω κάτι κακό γι’ αυτόν. Βέβαια μετά, σιγά-σιγά, όταν συνήλθα, ξέρεις, άρχισα να σκέφτομαι όλα αυτά που είχα περάσει και νοσοκομεία και πολλά.

Είχα δοκιμάσει πάρα πολλές φορές να φύγω, αλλά υπήρχαν απειλές, υπήρχαν διάφορα πράγματα. Δηλαδή είχα ένα μωρό στην αγκαλιά μου και ήταν πάρα πολύ δύσκολο να κάνω κάτι. Πάρα πολύ σκληρό για ένα κορίτσι 24 χρονών να το περνάει αυτό, και να μην ξέρει αν θα ξημερώσει η επόμενη μέρα. Πολλές φορές φοβόμουνα και για το παιδί που είχα στην κοιλιά μου.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Αγγελική Ηλιάδη πρόσθεσε κλείνοντας το θέμα: «Έλεγα ότι καλά να πάθεις τώρα. Αφού εσύ επέλεξες να είσαι με αυτόν τον άνθρωπο, κάτσε και φάτο τώρα, όλο αυτό που συμβαίνει. Αφού εσύ το επέλεξες. Γιατί να σε βοηθήσει κάποιος; Για ποιο λόγο; Το σκεφτόμουνα και αυτό. Λάθος. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι κάνουν το εξής: Στην αρχή σε χτυπούν και μετά πέφτουν στα γόνατα και κλαίνε και ζητάνε συγγνώμη με λυγμούς και σου λένε δεν θα το ξανακάνω. Και εσύ πέφτεις στην παγίδα. Μπορεί να πέσεις στην παγίδα αρκετές φορές.

Μου συνέβη και εμένα αυτό αρκετές φορές, έπεσα στην παγίδα. Και πάντα έλεγα από μέσα μου και ήλπιζα ότι… να, μπορεί να μην ξαναγίνει, μπορεί να το μετάνιωσε. Όταν όμως ένας άντρας σηκώσει μία φορά χέρι σε μια γυναίκα, θα το κάνει για πάντα. Τέλος» ήταν τα όσα ανέφερε η Αγγελική Ηλιάδη στη συνέντευξή της.