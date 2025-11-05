Χωρίς Αγγελική Νικολούλη την Παρασκευή: Ο λόγος που δεν θα μεταδοθεί το Φως στο Τούνελ

Το Φως στο Τούνελ με την Αγγελική Νικολούλη δεν θα μεταδοθεί εκτάκτως μεθαύριο Παρασκευή (7/11), σύμφωνα με ανακοίνωση του Mega.
Ο λόγος που η αγαπημένη δημοσιογράφος θα λείψει από τις οθόνες μας είναι η απώλεια της μητέρας της, η οποία έφυγε από τη ζωή την Κυριακή (2/11) μετά από μακρά νοσηλεία στο νοσοκομείο του Ρίου.
Μάλιστα, το 2024 η Αγγελική Νικολούλη είχε αποκαλύψει τις περιπέτειες που περνούσε η μητέρα της με την υγεία της.
Η κηδεία της μητέρας της παρουσιάστριας της εκπομπής «Φως στο Τούνελ» θα γίνει σήμερα Τετάρτη (5/11) στον Πύργο, ενώ όπως όλα δείχνουν η εκπομπή θα επιστρέψει στο Mega την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου αν και για την ώρα δεν υπάρχει σχετική ενημέρωση.
Πάντως, μεθαύριο Παρασκευή (7/11) το κενό στο πρόγραμμα του Mega θα καλύψει η «κλασική» ελληνική ταινία «Μικροί και Μεγάλοι Εν Δράσει» με τους αξέχαστους Μαίρη Αρώνη και Λάμπρο Κωνσταντάρα.
