Χωρίς τη Φαίη Σκορδά το Buongiorno: Τι είπε ο Ουγγαρέζος στην έναρξη της εκπομπής

Χωρίς τη Φαίη Σκορδά ξεκίνησε σήμερα Δευτέρα (17/11) το Buongiorno με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο να εξηγεί ότι η παρουσιάστρια θα απουσιάσει σήμερα από την εκπομπή επειδή αντιμετωπίζει ένα θέμα με το μάτι της.

«Μια εκπομπή που είναι πολύ ιδιαίτερη γιατί για πρώτη φορά, μετά από όλα τα χρόνια που συνεργάζομαι με τη Φαίη, δεν θα μπορεί να είναι εδώ. Πέντε λεπτά πριν μπει στο στούντιο, είχε ένα θέμα με το μάτι της… Να της ευχηθούμε περαστικά», είπε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.