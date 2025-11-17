Χωρίς τη Φαίη Σκορδά το Buongiorno: Τι είπε ο Ουγγαρέζος στην έναρξη της εκπομπής

Χωρίς τη Φαίη Σκορδά ξεκίνησε σήμερα Δευτέρα (17/11) το Buongiorno με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο να εξηγεί ότι η παρουσιάστρια θα απουσιάσει σήμερα από την εκπομπή επειδή αντιμετωπίζει ένα θέμα με το μάτι της.
«Μια εκπομπή που είναι πολύ ιδιαίτερη γιατί για πρώτη φορά, μετά από όλα τα χρόνια που συνεργάζομαι με τη Φαίη, δεν θα μπορεί να είναι εδώ. Πέντε λεπτά πριν μπει στο στούντιο, είχε ένα θέμα με το μάτι της… Να της ευχηθούμε περαστικά», είπε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.
- «Πρωί 17ης Νοεμβρίου, βγήκα με μια κάμερα στους δρόμους γύρω από το Πολυτεχνείο»
- Η Λατινοπούλου μιλά για 6 μύθους «που δεν διδάσκουν» για το Πολυτεχνείο: «Να καταργηθεί επισήμως ο εορτασμός»
- Η στρατιωτική μέθοδος που σε στέλνει για ύπνο μέσα σε δύο λεπτά - Πιάνει για το 96% των ανθρώπων
- Η Ράνια Καρατζαφέρη είναι η δημοσιογράφος του επεισοδίου με τους αστυνομικούς: «Βίωσα εξευτελισμό»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.