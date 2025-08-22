Χωρίς την Κατερίνα Καραβάτου ξεκίνησε το Καλοκαίρι Παρέα: Το απρόοπτο με το μάτι της και τι είπε η ίδια

Ένα απρόοπτο που είχε με το μάτι της η Κατερίνα Καραβάτου είχε ως αποτέλεσμα να ξεκινήσει σήμερα Παρασκευή (22/8) το «Καλοκαίρι Παρέα» χωρίς τη γνωστή παρουσιάστρια.

Ο Νίκος Μισίρης ήταν εκείνος που καλημέρισε τους τηλεθεατές, αναφέροντας πως η Κατερίνα Καραβάτου είχε ένα θέμα με το μάτι της και ότι σε λίγη ώρα θα ήταν στο πλατό της εκπομπής.

«Η Κατερίνα δεν είναι πλάι μου, αλλά δεν υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος, θα σας εξηγήσουμε σε λίγο τι συμβαίνει.

Η Κατερίνα είχε ένα μικρό απρόοπτο με το μάτι της, είναι ήδη εδώ στο πλατό και σε λίγο θα είναι μαζί μας.

Στην κυριολεξία όμως, δεν έχει κλείσει το βράδυ μάτι, που λένε. Είναι όλα καλά», είπε χαρακτηριστικά ο Νίκος Μισίρης.

Από πλευράς της, η Κατερίνα Καραβάτου - όταν μπήκε στο πλατό της πρωινής εκπομπής του ΑΝΤ1 - δεν παρέλειψε να αυτοσαρκαστεί, εξηγώντας παράλληλα πως έπαθε μια πολύ μεγάλη αλλεργία, ενώ είχε ρίξει τη φράντζα της μπροστά στο ένα μάτι της.

«Καλημέρα! Είμαστε εδώ, Καλοκαίρι Παρέα, ακόμα και σε αυτές τις καταστάσεις.

Μέχρι το τέλος θα έχω κάνει και την αποκάλυψη, θα σας δείξω και το μάτι μου.

Είμαι πολύ αστεία που δεν φαίνεται το ένα μου μάτι ε; Δεν πειράζει. Θα το παίζω Τζίλντα σήμερα, θα είμαι σε αυτή την κατάσταση.

Το αντιμετώπισαν οι γιατροί πολύ άμεσα.

Έπαθα μια πολύ μεγάλη αλλεργία, πάρα πολύ έντονη και ήμουν, θα έλεγε κανείς, παραμορφωμένη.

Οι άνθρωποι που με είδαν πρωί πρωί, κάπως σοκαρίστηκαν», είπε χαρακτηριστικά η Κατερίνα Καραβάτου.