Χοτέλ Ελβίρα: Οι ηθοποιοί που παίζουν στη σειρά του MEGA

Σε λίγες μέρες πρόκειται να απολάυσουμε στην μικρή οθόνη την νέα κωμική σειρά του ΜΕGA, Χοτέλ Ελβίρα που θα μας κρατάει συντροφιά από την Δευτερά έως και την Πέμπτη το βράδυ, χαρίζοντας μας άφθονο γέλιο!

Η σειρά μας ταξιδεύει στις υπέροχες κυκλάδες, όπου η πρωταγωνίστρια, Ελβίρα (Ελίζα Σκολίδη) κληρονομεί ένα παλιό ξενοδοχείο και προσπαθεί να κρατήσει στην ζωή το όραμα του πατέρα της για έναν διαφορετικό και βιωματικό τουρισμό παρά τις δυσκολίες που έρχονται στον δρόμο της.

Αντίπαλος στα σχέδιά της είναι ο τοπικός μεγιστάνας του τουρισμού, Παντελής Δρόσος (Γιώργος Σουξές), που θέλει να βάλει χέρι στο φιλέτο της περιοχής. Όταν ο γοητευτικός επενδυτής Χάρι (Μιχάλης Λεβεντογιάννης) εμφανίζεται ως από μηχανής θεός, η Ελβίρα βλέπει μια ευκαιρία να σώσει το ξενοδοχείο – αλλά και να χαθεί στη μυστηριώδη προσωπικότητά του.

Ανάμεσα σε αναποδιές και τρικλοποδιές, η Ελβίρα παλεύει να διακρίνει πού τελειώνει το όνειρο του πατέρα της και πού ξεκινά το δικό της.

Mια καλοκαιρινή ιστορία γεμάτη χιούμορ, συγκρούσεις και ανατροπές έχοντας φόντο ένα νησί των Κυκλάδων αναμένεται να μας χαρίσει άπλετο γέλιο και να φωτίσει τις καθημερινές μας.

Η πρεμιέρα της σειράς θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 6 Οκτωβρίου στις 21:00 και περιμένουμε πως και πως να την παρακολουθήσουμε στο κανάλι του MEGA.

Οι ηθοποιοί και οι συντελέστες που θα απολάυσουμε στο Χοτέλ Ελβίρα

Η νέα κωμική σειρά φέρει την υπογραφή του Μιχάλη Χαραλαμπίδη στη σκηνοθεσία και των Πένυ Φυλακτάκη και Βαγγέλη Νάση στο σενάριο

Πολυαγαπημένοι ηθοποιοί που έχουμε απολάυσει στην τηλεόραση επιστρέφουν στις οθόνες μας. Αναλυτικά πρωταγωνιστούν: Ελίζα Σκολίδη, Μιχάλης Λεβεντογιάννης, Άννα Κουρή, Γιώργος Σουξές, Γκαλ Ρομπίσα, Γιωργής Τσουρής, Ελπίδα Νικολάου, Δημήτρης Τσέλιος, Βαγγέλης Δαούσης, Λένα Γιάκα

Οι guests του πρώτου επεισοδίου

Το χαλαρό φορμάτ αυτοτελών επεισοδείων της σειράς θα μας δώσει την ευκαιρία να απολαμβάνουμε αρκέτους καλεσμένους- έκπληξη που θα «περνούν» από την σειρά. Από το πρώτο τρέιλερ που είδαμε οι καλεσμένοι στην πρεμιέρα θα είναι οι εξής:

Ο Χάρης Ρώμας, ο οποίος έχει δηλώσει πως θα υποδυθεί έναν στριφνό επισκέπτη ενώ στα δωμάτια του Χοτέλ Ελβίρα θα διανυκτερεύσουν επίσης η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου και ο Γιάννης Σπαλιάρας.

Στο trailer βλέπουμε ακόμη την Τόνια Σωτηροπούλου στον ρόλο μιας influencer τουρισμού, ενώ ο Αργύρης Αγγέλου εμφανίζεται ως διάσημος σεφ που φτάνει στο νησί για να διεκδικήσει μια θέση εργασίας.

Ανάμεσα στους θαμώνες του ξενοδοχείου συναντάμε και τη Φρόσω Ράλλη, τηλεοπτική παραγωγό και καλλιτεχνική διευθύντρια της σειράς, ενώ σε σύντομες σκηνές διακρίνονται ο Ορέστης Χαλκιάς και ο πρώην νικητής του Survivor, Ηλίας Γκότσης.