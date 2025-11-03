Hotel Elvira: Αποκλειστικές backstage φωτογραφίες από τα γυρίσματα της κωμικής σειράς του Mega

Χιούμορ, καλογραμμένοι διάλογοι, λαμπερό καστ ηθοποιών. Η σειρά του Mega «Hotel Elvira» έχει όλα τα συστατικά που χρειάζεται πετυχημένη κωμωδία.

Με φόντο ένα νησί των Κυκλάδων, η ιστορία ακολουθεί τη νεαρή κληρονόμο Ελβίρα που αναλαμβάνει να αναστήσει το οικογενειακό της ξενοδοχείο σε ένα γραφικό ελληνικό νησί, μετά τον θάνατο του πατέρα της. Αντίπαλος στα σχέδιά της, ο τοπικός μεγιστάνας του τουρισμού, που θέλει να βάλει χέρι στο φιλέτο της περιοχής.

Όταν ο γοητευτικός επενδυτής Χάρι (Μιχάλης Λεβεντογιάννης) εμφανίζεται ως από μηχανής θεός, η Ελβίρα βλέπει μια ευκαιρία να σώσει το ξενοδοχείο – αλλά και να χαθεί στη μυστηριώδη προσωπικότητά του.

Μια all inclusive κωμωδία βγαλμένη από την καρδιά του ελληνικού καλοκαιριού, κατευθείαν στη μικρή οθόνη. Μονοπλάνα, ρυθμός στη ροή, φρέσκο χιούμορ αλλά και πρωτότυπο φορμάτ. Τα αυτοτελή επεισόδια δίνουν την ευκαιρία σε λαμπερούς γκεστ, να κάνουν την εμφάνισή τους στο ξενοδοχείο του MEGA.

Στην πρωτότυπη κωμική σειρά πρωταγωνιστούν η Ελίζα Σκολίδη (η οποία υποδύεται τη νεαρή κληρονόμο) και την οποία γνωρίσαμε μέσα από τη σειρά του Mega «Σχεδόν Ενήλικες» (2021) και ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης.

Ιδιαίτερη αναφορά στην Άννα Κουρή η οποία με τη σειρά «Hotel Elvira» επέστρεψε και πάλι στην τηλεόραση πιο απολαυστική από ποτέ.

Η σειρά «Hotel Elvira» μεταδίδεται σε νέο ραντεβού, κάθε Πέμπτη και Παρασκευή στις 21:00.

Η δημιουργική τριάδα της σειράς που υπογράφει σκηνοθεσία (Μιχάλης Χαραλαμπίδης) και σενάριο (Πένυ Φυλακτάκη και Βαγγέλης Νάσης), η ίδια που έφτιαξε πριν από δυο χρόνια, την επιτυχημένη δραματική σειρά εποχής «Ψυχοκόρες» του ANT1, έκανε και πάλι το θαύμα της.

Ο σκηνοθέτης Μιχάλης Χαραλαμπίδης έχει συνεργαστεί με τον βραβευμένο με Όσκαρ Douglas Trumbull και με την πολυβραβευμένη με Emmy ομάδα οπτικών εφέ του Game of Thrones για δύο σεζόν. Επέστρεψε στην Ελλάδα το 2016 και δουλεύει ως σκηνοθέτης, παραγωγός και σεναριογράφος. Το ευρύ κοινό τον γνώρισε μέσα από την πρόσφατη τηλεοπτική δουλειά του «Ψυχοκόρες» η οποία απέσπασε διθυραμβικές κριτικές από κοινό και κριτικούς.

Δείτε αποκλειστικές φωτογραφίες από τα γυρίσματα της κωμικής σειράς «Hotel Elvira»

Πρωταγωνιστούν: Ελίζα Σκολίδη, Μιχάλης Λεβεντογιάννης, Άννα Κουρή, Γιώργος Σουξές, Γκαλ Ρομπίσα, Γιωργής Τσουρής, Ελπίδα Νικολάου, Δημήτρης Τσέλιος, Βαγγέλης Δαούσης, Λένα Γιάκα

Ιδέα: Μιχάλης Χαραλαμπίδης, Πένυ Φυλακτάκη

Σενάριο: Πένυ Φυλακτάκη, Βαγγέλης Νάσης

Σκηνοθεσία: Μιχάλης Χαραλαμπίδης

Delegate producers: Ειρήνη Σουγανίδου, Φρόσω Ράλλη

Καλλιτεχνική διεύθυνση: Φρόσω Ράλλη

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιώργος Βασιλειάδης

Σκηνογράφος: Χρύσα Δαπόντε

Ενδυματολόγος: Ελίνα Μαντζάκου

Μουσική: Σταμάτης Σταματάκης

Εκτέλεση παραγωγής: FEELGOOD

Productions Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA