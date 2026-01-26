Εικόνα απόλυτης καταστροφής στην μπισκοτοβιομηχανία στα Τρίκαλα, μετά από τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα και είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον τρεις εργαζόμενες και να τραυματιστούν άλλα έξι άτομα.

Την ώρα που υπάρχουν πληροφορίες και για τέταρτη νεκρή, που δεν έχουν επιβεβαιωθεί ακόμα, έρχονται στο φως εικόνες από την κατάσταση που επικρατεί στο σημείο.

Φωτιά σε μπισκοτοβιομηχανία στα Τρίκαλα | ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ/EUROKINISSI

Οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας παραμένουν επιτόπου και συνεχίζουν την προσπάθεια κατάσβεσης στο «κουφάρι» που έχει μείνει από το κτίριο.

Η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη, ενώ στο εσωτερικό γίνεται έρευνα για τις αγνοούμενες γυναίκες.

Κατά συγκλίνουσες πληροφορίες, η πυρκαγιά ξέσπασε μετά από μεγάλη έκρηξη, που είχε ως αποτέλεσμα να «εκσφενδονίσει», όπως είπε εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής, ορισμένους από τους τραυματίες.

Σημειώνεται πως η εταιρεία, σε ανακοίνωσή της, επισημαίνει ότι δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της φωτιάς, που ξέσπασε περί τις 04:00.

«Η Πυροσβεστική Υπηρεσία και οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται στο σημείο και επιχειρούν. (...) Αυτή τη στιγμή, το μόνο που μας απασχολεί είναι οι άνθρωποί μας. Στεκόμαστε δίπλα σε αυτούς και στις οικογένειές τους και κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να τους στηρίξουμε. Παράλληλα, συνεργαζόμαστε πλήρως με τις αρμόδιες αρχές και παρέχουμε κάθε διαθέσιμη βοήθεια» ανέφερε η εταιρεία.

Η κατάσταση υγείας των τραυματιών

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν, με ασθενοφόρα ή ίδια μέσα, στο νοσοκομείο Τρικάλων και η κατάστασή τους δεν εμπνέει καμία ανησυχία.

Ειδικότερα, ο υπουργός Υγείας ενημέρωσε πως οι πέντε εργαζόμενοι έχουν κυρίως αναπνευστικά προβλήματα αλλά έχει τραυματιστεί και ένας πυροσβέστης που φέρει ελαφριά εγκαύματα.

«Αυτοί είναι καλά, δεν υπάρχει φόβος για τη ζωή τους».

Ανέφερε, επίσης, πως έχει φτάσει στο νοσοκομείο και ψυχολόγος από την Καρδίτσα ώστε να τους παρέχει στήριξη.

