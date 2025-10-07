Hotel Elvira: Παρωχημένο χιούμορ, με καλοκαιρινή αύρα

Ήρωες καρικατούρες κι εύκολα αστεία, στηριγμένα σε γκάφες, συνθέτουν την πρώτη εικόνα μιας πρεμιέρας αβάσταχτα εύπεπτης, που θυμίζει -κακή- Χριστουγεννιάτικη ταινία του Netflix, χωρίς καν να είναι Χριστούγεννα.

Η σύντομη περιγραφή της νέας σειράς του Mega, «Hotel Elvira», από το ίδιο το κανάλι αναφέρει τα εξής: «Mια ανατρεπτική καλοκαιρινή ιστορία γεμάτη χιούμορ, συγκρούσεις και ανατροπές, με φόντο ένα νησί των Κυκλάδων».

Αν και η χρήση της έννοιας της ανατροπής, είναι διπλή μέσα στην ίδια πρόταση, κρίνοντας από το πρώτο επεισόδιο, το «Hotel Elvira» και η ανατροπή δεν συναντήθηκαν ποτέ...

Καλοκαιρινή ιστορία είδαμε, συγκρούσεις επίσης, με -καλοδεχούμενο- φόντο ένα ελληνικό νησί. Ως εκεί. Στο κομμάτι «ανατροπή» ή «χιούμορ», αρχίζουν τα δύσκολα.

Ήρωες - καρικατούρες και γκάφες

Αυτό που χαρακτήρισε την πρεμιέρα του «Hotel Elvira» είναι μια προβλέψιμη κι αφοσιωμένη σε χιλιοειπωμένα κλισέ του παρελθόντος πλοκή, με ξεπερασμένο στήσιμο και αφήγηση.

Η νέα σειρά έχει θετικά στοιχεία, όμως αυτό που κυριαρχεί ως πρώτη εντύπωση είναι μιας κωμωδίας παρωχημένης, με χιούμορ «παλιακό» και ήρωες καρικατούρες, βασισμένους σε στερεότυπα που μυρίζουν ναφθαλίνη.

Οι χαρακτήρες στο Hotel Elvira είναι απλοϊκοί και προσπαθούν να βγάλουν γέλιο μέσα από γκάφες, πτώσεις, φωνές και λέξεις που αρχίζουν από «ρε πού...». Τα αστεία είναι εύκολα, εύπεπτα και λιγοστά -ευτυχώς- και η μόνη «φρεσκάδα» έρχεται από την όμορφη κινηματογράφηση, την αίσθηση καλοκαιριού, τις μουσικές και τη γρήγορη σκηνοθεσία, που επιχειρούν να καλύψουν την απουσία κωμικών στοιχείων του 21ου αιώνα.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/LDfBI-nXDNM?si=oLPsQzNR2GtE5QGf" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

Αδιευκρίνιστες προθέσεις

Η καλοκαιρινή αύρα είναι ίσως το μεγάλο ατού της σειράς, μαζί με τις ερμηνείες ορισμένων ηθοποιών -όπως η Άννα Κουρή- και την -αδιαμφισβήτητη- γοητεία του Μιχάλη Λεβεντογιάννη, ο οποίος κατέκτησε επαίνους στα social media σε ρόλο σέξι τυχοδιώκτη -με έξτρα μπόνους, μια ακόμα πιο σέξι προφορά στα αγγλικά.

Από εκεί και πέρα, το πρώτο επεισόδιο του Hotel Elvira, δεν έδειξε ούτε ποια είναι η ταυτότητα, ούτε ποιος είναι ο στόχος και οι προθέσεις του. Είναι απλώς ρομάντσο; Είναι ένα “ανάλαφρο” αισθηματικό, feel good, καθημερινό, που θέλει μόνο να φωτίσει τη μαυρίλα των δραμάτων εποχής; Γιατί ανατρεπτική κωμωδία του 2025 δεν είναι -όσο κι αν ο Λεβεντογιάννης ανοίξει το πουκάμισο.

Χριστουγεννιάτικο story με νησιώτικο φόντο

Το καλοκαιρινό, νησιώτικο φόντο λειτουργεί θετικά, ειδικά σε μια εποχή, στην οποία η τηλεόραση είναι γεμάτη από «βαριές» σειρές και δράματα. Όμως τα σεναριακά κλισέ ξεκινούν από μια πλοκή με γνώριμα μοτίβα, που θυμίζουν κακή Χριστουγεννιάτικη ταινία του Netflix -χωρίς καν Χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα και gingerbread cookies: εκείνη είναι το κορίτσι, που προσπαθεί να σώσει το οικογενειακό ξενοδοχείο, κι εκείνος ένας τυχοδιώκτης με απώτερο στόχο να της το κλέψει.

Τα στερεότυπα επεκτείνονται σε κάθε πτυχή της ιστορίας, που προσπαθεί να βγάλει γέλιο μέσα από χιούμορ της πλάκας και της καρπαζιάς, που ενίοτε θυμίζει εποχές Χοντρού – Λιγνού -π.χ. ο «γκαφατζής» γιος κρατάει το σερφ και κάνει μεταβολή, χτυπώντας τον πατέρα που είναι δίπλα του, χαχαχά...

Ανάγκη στροφής στην κωμωδία

Το γεγονός ότι πρόκειται για μια καθημερινή σειρά -μεταδίδεται Δευτέρα – Πέμπτη- προφανώς έχει το πλεονέκτημα ότι μπορεί να γίνει συνήθεια των τηλεθεατών -ως ένα εύπεπτο κι απλοϊκό θέαμα, όπου όλα μοιάζουν καλοκαίρι.

Έχει, όμως, και τον κίνδυνο να φθαρεί πριν κατακτήσει σταθερό κοινό.Η πρεμιέρα της σίγουρα έφερε χαμόγελα στο Mega, καθώς τερμάτισε πρώτη στον πίνακα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό, αφήνοντας πίσω της τα πιο ισχυρά ατού του ανταγωνισμού («Άγιος έρωτας», «Grand Hotel», «Φάρμα»,

«Porto Leone»).

Γεγονός, που καταδεικνύει μια ανάγκη στροφής του τηλεοπτικού κοινού από τα αιματοβαμμένα δράματα σε πιο σημερινές κωμωδίες. Δεν απαντά, όμως, ακόμα στο ερώτημα, αν το «Hotel Elvira» θα αντέξει ή -το ακόμα πιο δύσκολο- θα πείσει ή θα παραμείνει μια ανάλαφρη καλοκαιρινή.