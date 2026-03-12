Μενού

Χρανιώτης: «Έχω κατεβάσει το παντελόνι μαζί με το εσώρουχο του Μπίρκου - Φορούσε δεύτερο»

Ο Γιώργος Χρανιώτης αποκάλυψε πως μια φορά κατέβασε το παντελόνι μαζί με το εσώρουχο του Θάνου Μπίρκου κατά τη διάρκεια παράστασης, αλλά εκείνος φορούσε δεύτερο.

Γιώργος Χρανιώτης
Ο Γιώργος Χρανιώτης | Happy Day
Ένα επικό περιστατικό επί σκηνής αποκάλυψε ο Γιώργος Χρανιώτης, καθώς παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα του «Happy Day», λέγοντας πως κατέβασε το παντελόνι μαζί με το εσώρουχο του Θάνου Μπίρκου κατά τη διάρκεια παράστασης.

Ο ηθοποιός καθώς περιέγραψε το περιστατικό, ανέφερε ότι ο συνάδελφός του πλέον προνοεί, φορώντας δεύτερο εσώρουχο:

«Έχουν γίνει πολλά πράγματα. Έχω κατεβάσει ένα παντελόνι μαζί με το εσώρουχο, του κ. Μπίρκου. Ευτυχώς είχε καταλάβει ότι είμαι επίφοβος και φορούσε ένα δεύτερο από μέσα», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ο Θάνος Μπίρκος σχολίασε το ίδιο περιστατικό, εξηγώντας πώς διαχειρίστηκε την κατάσταση: «Έχει γίνει και φορούσα διπλό εσώρουχο. Εκείνη τη στιγμή είπα ότι έκανα το πρώτο μου γυμνό στο ελληνικό θέατρο. Πάντα φορώ διπλό εσώρουχο, γιατί ξέρω τι είναι ο Γιώργος. Είναι κι αστειάτορας και λέω κάτσε μην κάνει κάτι περίεργο».

