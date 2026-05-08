Χριστίνα Βίδου: Ποια είναι η δημοσιογράφος που ίσως πάρει τη θέση της Σίας Κοσιώνη στον ΣΚΑΪ

Η έμπειρη δημοσιογράφος Χριστίνα Βίδου είναι η επικρατέστερη να αναλάβει έστω και προσωρινά την παρουσίαση του κεντρικού δελτίου του ΣΚΑΪ από τη Δευτέρα, με τη Σία Κοσιώνη να αποχαιρετά και με επίσημες ανακοινώσεις απόψε, Παρασκευή 8/5 το τηλεοπτικό κοινό.

Ένα από τα σενάρια διαδοχής περιλαμβάνει και τη Λένα Φλυτζάνη, η οποία εκφωνεί το μεσημβρινό δελτίο του σταθμού, αλλά προς το παρόν η ζυγαριά δεν φαίνεται να γέρνει προς αυτό.

Η επαγγελματική πορεία της Χριστίνας Βίδου

Η σχέση της Χριστίνας Βίδου με τον ΣΚΑΪ κρατάει πολλά χρόνια, αφού η δημοσιογράφος ξεκίνησε την καριέρα της στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΙ 100,3 τον οποίο άκουγε πάντα και στο σπίτι της από τα παιδικά της χρόνια.

Στη συνέχεια μπήκε στη σύνταξη των ειδήσεων και σε εκπομπές.

Από τον Σεπτέμβριο του 2021 έως τον Δεκέμβριο του 2024 ήταν συμπαρουσιάστρια στην πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ «Συνδέσεις» και έπειτα επέστρεψε στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ όπου μέχρι σήμερα παρουσιάζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Σαββατοκύριακου.

Παράλληλα, από τον περασμένο Οκτώβριο βρίσκεται και στην παρουσίαση της εκπομπής «Η Ζωή σου Όλη» όπου προσωπικότητες ξετυλίγουν την πορεία τους.

Η προσωπική της ζωή

Στην προσωπική της ζωή η Χριστίνα Βίδου έχει βιώσει δύο δύσκολες συναισθηματικά απώλειες συντρόφων. Η πρώτη όταν ήταν 25 χρονών και ο σύντροφός της χάθηκε σε τροχαίο δυστύχημα. Αυτό την επηρέασε βαθιά οδηγώντας και σε μία μάχη με τα κιλά.

«Το συναισθηματικό φαγητό για εμένα ήταν η διαφυγή μου για πάρα πολλά πράγματα. Νόμιζα ότι κανάκευα τον εαυτό μου όταν ήμουν ζορισμένη με κάτι, φυσικά αυτό που έκανα ήταν να τον τιμωρώ», έχει εξομολογηθεί η δημοσιογράφος.

Η δεύτερη απώλεια ήταν ο πατέρας του παιδιού της, ο οποίος έφυγε από τη ζωή από καρκίνο όταν η κόρη τους Λορένα ήταν 11 ετών.