Χριστοπούλου: «Από τα μέσα ενημέρωσης είδα την αγωγή της Παπαγεωργίου - Δεν θα τα βρούμε εξωδικαστικά»

Νέα αποκάλυψη έκανε η Έλενα Χριστοπούλου σχετικά με την αγωγή ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ που κατέθεσε σε βάρος της η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, καθώς ισχυρίστηκε ότι ενημερώθηκε πρώτα από τα μέσα ενημέρωσης αφού δεν είχε φτάσει κανένα έγγραφο σε εκείνη.

Τις προηγούμενες μέρες νέες εξελίξεις στη διαμάχη του μοντέλου με την πρώην μάνατζέρ της συγκλόνισαν, καθώς ήρθε στη δημοσιότητα το εξωφρενικό πόσο που ζήτησε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ως αποζημίωση για ηθική βλάβη.

Η Έλενα Χριστοπούλου καθώς βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου «Χαμογέλα και Πάλι» εξήγησε ότι όταν διέρρευσε η είδηση της μήνυσης, δεν μπορούσε να αντιδράσει, καθώς δεν είχε λάβει ακόμα το επίσημο έγγραφο:

«Είδα την αγωγή πρώτα στα Μέσα ενώ δεν την είχα παραλάβει ακόμη. Δεν λέω ότι γίνεται πρώτη φορά. Απλά είναι το πόσο μπορεί και θέλει κάποιος να δημοσιοποιήσει κάτι, επομένως δεν είχα εκείνη τη στιγμή την άμυνα για να μπορώ να απαντήσω οπουδήποτε, γιατί δεν το είχα καν διαβάσει. Αυτή η ιστορία έχει εξέλιξη, έχει πολλά επεισόδια, δεν το λέω ειρωνικά, οπότε προφανώς περίμενα και προφανώς θα γίνουν και πολλά παραπάνω», είπε αρχικά η μάνατζερ.

Στη συνέχεια μίλησε για το συναισθηματικό κόστος που έχει στην ψυχολογία της η συγκεκριμένη υπόθεση, λόγω τόσο της στενής σχέσης της με την αντίδικο της όσο και για τις σοκαριστικές εξελίξεις:

«Είδα το θέμα στις τηλεοράσεις πριν εγώ καν έχω λάβει και διαβάσει την αγωγή. Δεν έχω πια συναίσθημα για αυτή την ιστορία. Στην αρχή είχα συναίσθημα, δεν το κρύβω. Πλέον όμως είναι μια ιστορία. Είναι μια ιστορία που θα εξελιχθεί όπως πρέπει και που είμαι σίγουρη για το αποτέλεσμα. Τα συναισθήματα στην αρχή ήταν πάρα πολλά, δεν ήταν ένα. Όταν έχεις περάσει 15 χρόνια με έναν άνθρωπο, με οικειότητα, με αγάπη, με φιλία, με επαγγελματισμό, με εξέλιξη, με πορεία, έχεις συναισθήματα, δεν είσαι ρομπότ. Τώρα πια δεν έχω συναισθήματα», ανέφερε.



Όσο για το ενδεχόμενο εξωδικαστικής λύσης με την πρώην συνεργάτιδά της, απάντησε: «Δεν τα βρήκαμε ποτέ εξωδικαστικά. Όλα αυτά έχουν μια εξέλιξη. Από τον προηγούμενο Νοέμβριο μέχρι και τώρα έχει περάσει ένας χρόνος. Όλο αυτό το διάστημα βλέπω τίτλους που μένουν, οι οποίοι θα μένουν για πάντα. Βλέπω πάρα πολλά σχόλια και βλέπω να διασύρεται το όνομά μου ποικιλοτρόπως από πέρυσι τον Νοέμβριο. Μοιραία, δεν υπάρχει περίπτωση να έβρισκα κάτι εξωδικαστικά – όχι εκ του αποτελέσματος, αλλά από την αρχή του».