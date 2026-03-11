Χρήστος Φερεντίνος: Τι απαντά στα αρνητικά σχόλια για την πασχαλινή διαφήμιση με την Καραβάτου

Ο Χρήστος Φερεντίνος απάντησε, μιλώντας στην κάμερα του Happy Day, στα αρνητικά σχόλια που δέχτηκε ο ίδιος, αλλά και η Κατερίνα Καραβάτου εξαιτίας της πασχαλινής διαφήμισης στην οποία συμμετέχουν φέτος με τον παρουσιαστή να ξεκαθαρίζει είναι απλά μια παρωδία σκηνής από ξένη ταινία.

«Δεν έχω να πω κάτι. Η αλήθεια είναι ότι δεν το περίμενα να γίνει όλο αυτό. Εμείς μια παρωδία κάναμε της γνωστής σκηνής από την ταινία "Φάντασμα" με τους Πάτρικ Σουέιζ και Ντέμι Μουρ.

Στη συνέχεια την ίδια σκηνή την έκαναν και στο Muppet Show. Χιούμορ έχει, μέχρι εδώ, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Γιατί να με στεναχωρήσουν τα αρνητικά σχόλια; Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει», είπε χαρακτηριστικά ο Χρήστος Φερεντίνος.

«Όταν βλέπουμε κάτι στην τηλεόραση, δεν σημαίνει πως είναι αληθινό. Ρόλους κάνουμε. Κάναμε ένα σκετσάκι και τίποτα άλλο», τόνισε ο γνωστός παρουσιαστής.