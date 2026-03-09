Καραβάτου - Φερεντίνος: Πλήθος από σχόλια στο Χ για την πασχαλινή διαφήμιση Jumbo

Η διάσημη σκηνή με τη Ντέμι Μουρ και τον Πάτρικ Σουέιζι από την ταινία «Αόρατος Εραστής» έδωσε έμπνευση στη φετινή διαφήμιση των Jumbo, που είναι κάθε χρονιά ανατρεπτικές προκαλώντας συζήτηση.

Πρωταγωνιστές της φέτος η Κατερίνα Καραβάτου και ο Χρήστος Φερεντίνος, το ραδιοφωνικό δίδυμο που δημοσιεύματα από τις αρχές του περασμένου έτους τους θέλουν να είναι ζευγάρι χωρίς ωστόσο οι ίδιοι να επιβεβαιώνουν ποτέ κάτι τέτοιο.

Η Κατερίνα Καραβάτου σαν άλλη Ντέμι Μουρ αντί να πλάθει τον πηλό φτιάχνει επιμελώς το κοκορέτσι για το Πάσχα, ενώ ο Χρήστος Φερεντίνος με τρυφερή διάθεση εμφανίζεται πίσω της και με ερωτική φωνή της λέει πως: «Δεν κοιμήθηκα το βράδυ. Σκεφτόμουν αυτό που κάνεις. Δώσε μου τα χέρια σου. Πάμε μαζί. Πάνω - κάτω. Έργο τέχνης», ενώ η Κατερίνα Καραβάτου με παιχνιδιάρικη διάθεση τον καλεί να σταματήσει και με χιούμορ σχολιάζει: «Δεν θα μου μείνει άντερο».

Το διαφημιστικό εγχείρημα είναι μάλλον πετυχημένο και φέτος αφού η διαφήμιση προκάλεσε έντονα σχόλια όχι μόνο τηλεοπτικά, αλλά και στο Twitter.

Οι αντιδράσεις στο Twitter

Έντονες ήταν οι αντιδράσεις των τηλεθεατών μέσω της πλατφόρμας X, ενώ στο Instagram φάνηκε πολλοί να το διασκεδάζουν γελώντας με το χιούμορ τόσο του δημιουργικού της εταιρείας όσο και των πρωταγωνιστών της διαφήμισης.

Άντε τώρα να ξαναδούμε αυτή τη σκηνή χωρίς να σκεφτούμε Καραβάτου-Φερεντινο.

Jumbo σε μισώ 😭 pic.twitter.com/vgrGuTeX0d — Cou-cou-vaya (@VayaCou) March 9, 2026

Θα ήθελα να ξέρω μέχρι που θα φτάσουν τα συμφέροντα σ'αυτή τη χώρα! Να κατέβει η βρωμοδιαφήμιση! Επειδή είναι η Καραβάτου και ο Φερεντίνος,οι φίλοι σας, δεν μιλάτε; Εγώ θα αλλάζω κανάλι όταν θα εμφανίζεται στην οθόνη. Για να προστατέψω την αισθητική των παιδιών μου! #toprwino — Ο Θείος Waldo (@Edgarwasright) March 9, 2026

Ξεκάθαρα μια σεξο-υπαινικτική διαφήμιση και όλο το

" project "..!

Από την ταινία του Αοράτου εραστή,την αισθησιακή μουσική και το αποκορύφωμα, τα ανοιχτά πόδια

της Καραβάτου,με την όρθια σούβλα ανάμεσα τους και τα αηδιαστικά έντερα,που τα χαϊδεύουν ωμά...🤮

σαν να κάνουν… — 🐍TheáKáLı🐍 (@kali_goddess_) March 9, 2026

Το καταλάβαμε τώρα πού κολλάει διαφήμιση τέτοιου τύπου με τα jumbo ο θεός και ψυχή μας το σίγουρο βέβαια είναι ότι καταλάβαμε πως η Καραβάτου και Φερεντίνος τα χουνε — ΡΈΝΑ ΜΟΡΤΖΟΥ ΠΑΡΟΛΊΓΟΝ ΚΑ ΣΕΒΑΣΤΟΎ (ΜΙΣ ΛΕΜΌΝΙ 🍋) (@ReniaKai) March 8, 2026

Αντιαισθητικότατη η διαφήμιση αυτή του Jumbo! Με έντερα; Ξέρασμα. Θα πουλήσουν κάτι σε παιδάκια έτσι; Και ας σκεφτούμε ότι βρισκόμαστε σε Σαρακοστή ακόμα. Πολλοί νηστεύουν. Και σεις εκεί στο πάνελ, το κάνατε γαργάρα. Άλλους θα τους είχατε σταυρώσει. Ντροπή πιά! #toprwino — Ο Θείος Waldo (@Edgarwasright) March 9, 2026

Γιώργος Λιάγκας: «Έπαθα ψιλοσόκ, είπα τα φτιάξανε;»

Ο Γιώργος Λιάγκας σχολίασε από τον αέρα του «Πρωινού» τη διαφήμιση αναφέροντας: «Θέλω με προσοχή να σχολιάσετε τη διαφήμιση. Εγώ έπαθα ένα ψιλοσόκ. Είχα ακούσει ότι θα κάνει η Καραβάτου διαφήμιση, μετά έμαθα ότι θα την κάνει με τον Φερεντίνο. Τη θεώρησα έξυπνη, όπως όλες τις διαφημίσεις του Jumbo.

Μιλάμε για δύο πρόσωπα πολύ mainstream, από το πάνω ράφι και οι δύο. Τους βλέπεις να κάνουν πράγματα που δεν είναι mainstream, έχουν μια ερωτική σκηνή. Εγώ, όταν το είδα, είπα… τα φτιάξανε;

Δεν ξέρω αν υπάρχει σχέση. Είναι πολύ ταιριαστοί, φέρονται με πολλή οικειότητα στο διαφημιστικό».