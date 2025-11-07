Η άγνωστη εμφάνιση της Κατερίνας Καινούργιου στο «Πάρα 5»: «Με κατέστρεψε, μπορούμε να το εξαφανίσουμε;»

Λίγοι το θυμούνται, αλλά η Κατερίνα Καινούργιου έχει κάνει guest εμφάνιση στο «Πάρα 5». Είχε παίξει στο τελευταίο επεισόδιο της δημοφιλούς σειράς και ήταν εντελώς αγνώριστη.
«Εγώ είχα παίξει στο «Παρά 5» τότε, στο τελευταίο επεισόδιο και τους είχα γνωρίσει όλους. Δε με… φώναξαν στο reunion. Ήμουν αγνώριστη, δεν μπορούμε να τα εξαφανίσουμε αυτά τα πλάνα;», είπε γελώντας η παρουσιάστρια στην εκπομπή της, την Πέμπτη (6/11) με καλεσμένους τον Αργύρη Αγγέλου και την Άννυ Θεοχάρη.
«Ήμουν μια άλλη και αναγκάζομαι συνέχεια να μου γράφουν στο Twitter κάθε φορά “καλέ, η Καινούργιου είναι αυτή;”. Ναι, καλέ, εγώ είμαι, παρ’ το χαμπάρι! Έτσι ήμουν! Με έχει καταστρέψει αυτό το “Παρά Πέντε”».
Το πολυαναμενόμενο reunion του «Παρά 5» βρίσκεται στα σκαριά, με τους αγαπημένους πρωταγωνιστές να ετοιμάζονται να ξανασυναντηθούν έπειτα από τόσα χρόνια.
