Η άγνωστη ιστορία Σερβετά για τον Γιώργο Μαρίνο: «Τον άνδρα δεν τον κάνει ο κ@λος, τα αρχ...α τον κάνουνε»

Μια άγνωστη ιστορία για τον Γιώργο Μαρίνο αφηγήθηκε στον αέρα του «Ράδιο Αρβύλα» ο Γιάννης Σερβετάς με αφορμή την απώλειά του. Κάποια στιγμή που βρέθηκε σε ιστορικό μαγαζί της Θεσσαλονίκης για γύρισμα για την εκπομπή ΑΜΑΝ έπιασε κουβέντα με έναν παλιό μετρ του μαγαζιού και άρχισαν να λένε ιστορίες.

Όταν τον ρώτησε ποιο ήταν το καλύτερο παλικάρι που πέρασε από εκεί μέσα, εκείνος ονόμασε τον Γιώργο Μαρίνο και περιέγραψε τη συμπεριφορά του.

«Μας είχαν παραχωρήσει όλο το νυχτερινό κέντρο για γύρισμα για το ΑΜΑΝ. Μπαίνω μέσα λοιπόν και πάω να βαφτώ και καθώς προχωράω προς τα καμαρίνια -μας είχαν δώσει το μεγάλο καμαρίνι. Πάω να μπω στο καμαρίνι και απ' έξω στην πόρτα είχε αστέρια και είχε ονόματα: Διονυσίου, Δούκισσα και κοντοστάθηκα.

Μέσα ήταν ένας άνθρωπος του κέντρου, παλιός μετρ, μεγάλος σε ηλικία που ήξερε καλά τα κατατόπια του μαγαζιού με βαριά φωνή μου λέει: "μαγκάκο γιατί δεν μπαίνεις μέσα;". Του λέω "δεν μπαίνω γιατί βλέπω τον τριθέσιο καναπέ τον δερμάτινο και λέω αν μπορούσε να μιλήσει τι ιστορίες θα μου έλεγε;". Γελάει και μου λέει έλα κάτσε δίπλα μου και λέμε ιστορίες.

Του λέω "ποιο ήταν το καλύτερο παλικάρι που πέρασε από αυτό το μαγαζί;". Χωρίς να το σκεφτεί δευτερόλεπτο μου απάντησε ο Γιώργος Μαρίνος. Ο Γιώργος Μαρίνος δεν έμπαινε από μπροστά, έμπαινε από πίσω και πήγαινε στην κουζίνα έπιανε την κυρά Θοδώρα, τον Βαγγέλη να δει τι κάνουν, να δώσει λεφτά, πει στο αφεντικό ας φύγει γιατί έχει άρρωστο παιδί.

Μετά έμπαινε βαφόταν, στολιζόταν και έβγαινε στην πίστα και έβγαζε λεφτά για όλους μας. Να θυμάσαι ένα πράγμα από εμένα: «Τον άνδρα δεν τον κάνει ο κ@λος, τα @@ τον κάνουν», ανέφερε ο Γιάννης Σερβετάς.