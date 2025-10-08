Η AI αποχώρηση από «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1: Έχει να εμφανιστεί από τον Σεπτέμβριο

Με εμφανώς σαρκαστικό τόνο, η εκπομπή «Το 'Χουμε!» στον ΣΚΑΪ με τον Κώστα Τσουρό, ανακοίνωσε ακόμη μία αποχώρηση από την εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα στον ΑΝΤ1, «Το Πρωινό».

Μάλιστα, όπως παρουσίασε σχετικά η εκπομπή του ΣΚΑΪ, η συγκεκριμένη «παρουσία» έχει να εμφανιστεί στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1 από τα τέλη Σεπτεμβρίου, εγείροντας ερωτήματα για το «τηλεοπτικό της μέλλον».

Ο λόγος για την AI Αθηνά, το ρομπότ τεχνητής νοημοσύνης, που ερωτούνταν για θέματα επικαιρότητας από τους παρουσιαστές της εκπομπής, και έχει να εμφανιστεί στον ΑΝΤ1 από τις 28 Σεπτεμβρίου.