Η αλήθεια για τη Ναταλία Γερμανού και την εκπομπή της στον Alpha: Το παρασκήνιο και το «unfair»

Σκόνη – για την κυριολεξία αμμοθύελλα – σήκωσε στην καυτή κινούμενη τηλεοπτική άμμο το ρεπορτάζ που μεταδόθηκε από το «Πρωινό» του Γιώργου Λιάγκα για πιθανή διακοπή της εκπομπής της Ναταλίας Γερμανού από το πρόγραμμα του Alpha την επόμενη σεζόν.

Σύμφωνα με το συγκεκριμένο ρεπορτάζ στον Alpha έχουν καταρτιστεί εμπορικές και οικονομικές μελέτες που αναφέρουν πως θα υπήρχε μεγάλη εξοικονόμηση χρημάτων στον προϋπολογισμό του καναλιού για την επόμενη χρονιά εφόσον αποφασιζόταν η διακοπή της εκπομπής «Καλύτερα δε γίνεται» ακόμη και με το συμβόλαιο της Ναταλίας Γερμανού σε ισχύ αλλά επί της ουσίας ανενεργό χωρίς δηλαδή να αναλάβει η έμπειρη παρουσιάστρια την παρουσίαση κάποιου άλλου project.

Οι άνθρωποι του Alpha κινήθηκαν με ταχύτατα αντανακλαστικά μετά την διακίνηση του ρεπορτάζ που ομολογουμένως προκάλεσε αίσθηση. Αφενός το διέψευσαν κατηγορηματικά αφετέρου δήλωσαν πως το συμβόλαιο της Ναταλίας Γερμανού είναι σε ισχύ.

Τέλος έκαναν λόγω για unfair κίνηση από αντίπαλο τηλεοπτικό σταθμό καθώς δεν υπήρξε επικοινωνία με τον Alpha ώστε να διατυπωθεί στον «αέρα» και η θέση του τηλεοπτικού σταθμού της Κηφισιάς.

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Την ίδια στιγμή υπήρξε και άτυπο «διάβημα» διαμαρτυρίας σε ανώτατο επίπεδο καθώς ως γνωστόν οι μέτοχοι του ΑΝΤ1 και του Alpha είναι πλέον συνεργάτες μαζί επίσης με το Mega στην υπό δημιουργία συνδρομητική πλατφόρμα.

Με τα μέχρι τώρα δεδομένα η Ναταλία Γερμανού θα είναι κανονικά στον «αέρα» του Σαββατοκύριακου του Alpha την επόμενη σεζόν και σύντομα θα ξεκινήσει ο ανασχεδιασμός της εκπομπής «Καλύτερα δε γίνεται!».