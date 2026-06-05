Η άγνωστη συνέχεια του «Σ'αγαπώ, μ'αγαπάς» με Τάσο Χαλκιά - Άννα Παναγιωτοπούλου

Το «Σ'αγαπώ, μ'αγαπάς» ήταν ένα ενδιαφέρον τηλεοπτικό πείραμα, μια σειρά η οποία με πρωταγωνιστές τους Θοδωρή Αθερίδη-Δήμητρα Παπαδοπούλου και ελάχιστους συμμετέχοντες, που βρίσκονταν τις περισσότερες φορές στο background του τηλεοπτικού κάδρου και τους αντιλαμβανόμασταν μόνο ως φωνές, θέλησε να εξερευνήσει τις ιδιαιτερότητες μιας μοντέρνας σχέσης, στη δεκαετία του 2000.

Οι πρωταγωνιστές και η επική χημεία τους, έκαναν τα επεισόδια ξεχωριστά και η σειρά κατέγραψε αρκετά επεισόδια και μια συνέχεια, στη δεκαετία του 2020.

Το άγνωστο «σίκουελ» του «Σ'αγαπώ, μ'αγαπάς»

Το «Σ'αγαπώ για πάντα» ήταν στο ίδιο μοτίβο. Ήταν οι ιστορίες ενός ζευγαριού στη μέση ηλικία, οι προβληματισμοί, τα αστεία, οι γλυκόπικρες στιγμές, όταν το κοντέρ της ηλικίας έχει βάλει κι ένα «5» στο δεκαδικό ψηφίο. Το ζευγάριο υποδύονταν οι Τάσος Χαλκιάς και Άννα Παναγιωτοπούλου εν έτει 2005.

Γιατί δεν υπάρχει ΤΙΠΟΤΑ στο ελληνικό Ίντερνετ;

Είναι εντυπωσιακό πως ούτε στο YouTube, ούτε στο Dailymotion δεν υπάρχει κάποιο σχετικό video για τη σειρά. Μόνο η καταχώρηση της στο IMDB και ένα άρθρο από το σάιτ των Νέων, μας θυμίζουν ότι η σειρά όντως υπήρξε.

Αναδημοσιεύουμε μικρό απόσπασμα:

«Η σειρά θα επιχειρήσει με εύθυμο τρόπο να φωτίσει τις σχέσεις μεταξύ τους, τις αναζητήσεις τους μετά τα… ήντα, τις τριβές με τον περίγυρο. Αρκετοί, ίσως, θα είναι εκείνοι που βλέποντας το σίριαλ θα σκεφθούν: «κάτι μου θυμίζει». Και όχι άδικα, διότι από το «Σ’ αγαπώ για πάντα» θα περνούν καταστάσεις που βιώνουν ή έχουν βιώσει. Επίσης, αν κάποιοι σκεφθούν πως «θυμίζει το «Σ’ αγαπώ, μ’ αγαπάς» με τον Αθερίδη και την Παπαδοπούλου, πάλι «μέσα» θα πέσουν.

«Πρόκειται για δύο άλλους ανθρώπους, συνηθισμένους αλλά με εντελώς άλλες εμπειρίες και οπτική στα πράγματα. Για τον απλούστατο λόγο ότι οι βασικοί χαρακτήρες είναι μεγαλύτεροι σε ηλικία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται», εξηγεί η Άννα Παναγιωτοπούλου.

Ο Τάσος Χαλκιάς συμφωνεί με τη συνάδελφο και 25 χρόνια φίλη του: «Είναι ένα άλλο ζευγάρι, κάπου 20 χρόνια μεγαλύτερο από εκείνο που είχαν γνωρίσει οι τηλεθεατές. Οι ίδιοι πάντως έχουν χάσει το μέτρημα… Οι ήρωές μας έχουν παιδιά, ίσως και εγγόνια, ανακαλύπτουν νέα πράγματα, άλλα τους ευχαριστούν, κάποια τους ενοχλούν, ενώ η επικοινωνία μεταξύ των δύο δυσχεραίνεται καθότι οι άνθρωποι μεγαλώνοντας παραξενεύουν».

Παράλληλα, δίνει άλλη διάσταση, βάσει της οποίας αποσαφηνίζει πως δεν έχει άγχος: «Αλίμονο αν οτιδήποτε μπορεί να συγκριθεί προκαλεί άγχος. Σε αντίθετη περίπτωση, θα γίνονταν μοναδικές δουλειές. Ωστόσο, το γεγονός ότι στο παρελθόν έχει γίνει κάτι ανάλογο δημιουργεί ευγενή άμιλλα διότι σε βάζει σε διαδικασία να το κάνεις καλύτερο».

Μια εξήγηση

Το μπλογκ Το Ιπτάμενο Πλυντήριο (!!), μας θυμίζει ότι η σειρά όντως υπήρξε, προβλήθηκε για 11 επεισόδια και διακόπηκε, λόγω χαμηλής τηλεθέασης. Υπάρχει και μια εικόνα από επεισόδιο, με την Άννα Παναγιωτοπούλου με ξανθά μαλλιά, σαν να βγήκε από κάποιο παράλληλο σύμπαν. Ο Τάσος Χαλκιάς κάθεται δίπλα της. Έχουν μαλώσει. Ανεπίτρεπτα πράγματα.

Το Ιπτάμενο Πλυντήριο