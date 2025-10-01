Η αλλαγή που συζητιέται για την εκπομπή του Κώστα Τσουρού: Πώς θα ανέβει η τηλεθέαση

Είναι ομολογουμένως μια καλά δουλεμένη εκπομπή, με γρήγορη θεματολογία και εναλλαγή θεμάτων αλλά και πρωτογενές περιεχόμενο. Ωστόσο τα νούμερα τηλεθέασης για το «Το χουμε» του Κώστα Τσουρού τρεις εβδομάδες μετά την πρεμιέρα της μεσημβρινής εκπομπής του ΣΚΑΪ παραμένουν χαμηλά. Έτσι είναι λογικό να συζητούνται διάφορες αλλαγές που θα τονώσουν το μέσο όρο της τηλεθέασης.

Μια πρόταση που έπεσε στο τραπέζι ήταν η συγχώνευση των δύο πάνελ, του ενημερωτικού και του ψυχαγωγικού με την εναλλαγή συνεργατών χωρίς να έχουν μόνιμη παρουσία καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Σύμφωνα με πληροφορίες το ενδεχόμενο αυτό συζητήθηκε με τους εμπλεκόμενους. Κάποιοι αποδέχθηκαν άμεσα την πρόταση άλλοι αρνήθηκαν εμμένοντας στην αρχική συμφωνία που έχουν κάνει με τον παρουσιαστή και τον ΣΚΑΪ. Έτσι σε πρώτη φάση η σκέψη αυτή δεν προχωρά και η εκπομπή θα πορευτεί ως έχει με ενίσχυση του περιεχομένου της.

Μέσα προς τέλη Οκτώβρη θα κάνει πρεμιέρα η μεσημεριανή ψυχαγωγική εκπομπή του Θανάση Πάτρα στο Open. Θα έχει μικρή διάρκεια ξεκινώντας στις 14.00 μετά το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων και θα ολοκληρώνεται γύρω στις 15.45. Στο πλευρό του θα είναι ο Γιώργος Κρικοριάν ενώ πλέον επικρατέστερη για τη θέση της γυναικείας παρουσίας είναι η Άννα Ζηρδέλη που συμμετείχε στην καλοκαιρινή εκπομπή του Open με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα και την Ιωάννα Μαλέσκου.

Στη λίστα βέβαια με τα γυναικεία πρόσωπα παραμένει και η Ελένη Βουλγαράκη. Όσον αφορά στην Μαρία Αντωνά και τη Μαρία Φραγκάκη εκείνη την ώρα κάνουν ραδιοφωνικές εκπομπές σε γνωστούς σταθμούς της Αθήνας. Η Μαρία Αντωνά άλλωστε όταν δέχθηκε τη σχετική πρόταση το καλοκαίρι δεν είχε δώσει εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος απάντηση στους ιθύνοντες του τηλεοπτικού σταθμού της Παιανίας οπότε θεωρήθηκε πως δεν την ενδιαφέρει το εν λόγω τηλεοπτικό πρότζεκτ.