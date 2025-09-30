Προβληματισμός για το «Πρωινό» του ΑΝΤ1: Η τηλεθέαση που δεν ήρθε ακόμα

Με σκεπτικισμό αντιμετωπίζουν στον ΑΝΤ1 την πορεία του «Πρωινού» στην έναρξη της νέας τηλεοπτικής σεζόν. Και ο προβληματισμός εκτείνεται σε δύο επίπεδα: Του περιεχομένου και της αισθητικής της εκπομπής αλλά και στα ποσοστά τηλεθέασης.

Το «Πρωινό» με το «καλημέρα σας» βρέθηκε στο επίκεντρο αρνητικής δημοσιότητας: Η Σάσα Σταμάτη αποχώρησε πριν καν η εκπομπή βγει στον τηλεοπτικό «αέρα» και αντικαταστάθηκε από τη Δέσποινα Καμπούρη, στη συνέχεια ήρθε η αποχώρηση του Ποσειδώνα Γιαννόπουλου ο οποίος είχε ρόλο σχολιαστή και ακολούθησε το «ατυχές» όπως το χαρακτηρίζουν πηγές του ΑΝΤ1 συμβάν με τον αστυνομικό αναλυτή Σταύρο Μπαλάσκα να σηκώνει on air την μπλούζα του.

Η αντίδραση «δύο ταχυτήτων» του Γιώργου Λιάγκα – πιο χαλαρή αρχικά και στη συνέχεια καταδικάζοντας το συμβάν ζητώντας συγγνώμη από το τηλεοπτικό κοινό – από μόνη της δείχνει πως κάτι μεσολάβησε και αυτό ήταν παρέμβαση στελεχών του ΑΝΤ1 για το θέμα ζητώντας το θέμα να ξεκαθαρίσει άμεσα όπως και έγινε.

Απ’ την άλλη η έκτακτη εμφάνιση της Νανάς Παλαιτσάκη σε ρόλο σχολιάστριας στην εκπομπή την οποία εισηγήθηκε μέλος της επιτελικής ομάδας του «Πρωινού» δεν θα

αποκτήσει μόνιμο χαρακτήρα και το πιθανότερο σενάριο είναι να μην προστεθεί τουλάχιστον σε σταθερό ρόλο νέο πρόσωπο στην ομάδα του «Πρωινού».

Τα νούμερα τηλεθέασης δεν είναι αυτά που θα ήθελε ούτε ο παρουσιαστής ούτε και το κανάλι ωστόσο αυτή τη στιγμή το «Πρωινό» έχει υψηλότερο μέσο όρο τηλεθέασης τόσο στο σύνολο όσο και στο δυναμικό κοινό από άλλες ζωντανές εκπομπές του καναλιού. Ο ΑΝΤ1 παρακολουθεί στενά την πορεία της πρωινής εκπομπής χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αναμένονται τουλάχιστον άμεσα εξελίξεις.