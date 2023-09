Η Ανθή Σαλαγκούδη έριξε άκυρο στον Ατζούν και πάει στο πιο αναπάντεχο κανάλι

Τα φώτα της επικαιρότητας έχουν στραφεί τα τελευταία 24ωρα αφενός στο φρικαλέο γεγονός του πνιγμού του 36χρονου κατά τη διάρκεια απόπλου πλοίου από τον Πειραιά αφετέρου στις πληγές που δημιούργησαν οι ισχυρές καταιγίδες σε όλη την Ελλάδα.

Όσον αφορά στο τηλεοπτικό ρεπορτάζ έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα όπως είναι λογικό ίσως και επιβάλλεται σε τέτοιες στιγμές. Το πρώτο αποτύπωμα της τηλεθέασης για την ΕΡΤ1 που άνοιξε πρώτη τη νέα σεζόν είναι θετικό. Φαίνεται πως οι τηλεθεατές πατούν και πάλι το κουμπί «1» στο τηλεκοντρόλ τους καθώς για πολλά χρόνια το αγνοούσαν.

Βέβαια έχει γίνει εδώ και τρία χρόνια συστηματική δουλειά ώστε να μετασχηματιστεί το Πρώτο κανάλι της Δημόσιας Τηλεόρασης αποκτώντας χαρακτηριστικά ευθέως ανταγωνιστικά προς την ιδιωτική τηλεόραση διατηρώντας όμως παράλληλα και προφίλ που ενδείκνυται να έχει ένα Δημόσιο Κανάλι.

Τις δύο πρώτες μέρες τα νούμερα τηλεθέασης των καινούργιων προγραμμάτων ήταν ενθαρρυντικά: Η ψυχαγωγική εκπομπή «Πρωίαν σε είδος» με το Φώτη Σεργουλόπουλο και την Τζένη Μελιτά που μετακόμισε στις 10.00 σημείωσε τη Δευτέρα 4/9 5,5% στο σύνολο και 8% στο δυναμικό κοινό, την ίδια μέρα το ανανεωμένο «Στούντιο 4» με τους Νάνσυ Ζαμπέτογλου και Θανάση Αναγνωστόπουλο παρακολούθησε το 5% του κοινού με το ποσοστό να ανεβαίνει στο 8,6% στο δυναμικό.

Διψήφιο ποσοστό κατέγραψε και στα δύο κοινά η πρεμιέρα της «Παραλίας» με 12,9% στο σύνολο και 11,7% στο δυναμικό κοινό. Την Τρίτη 5/9 η πρωινή εκπομπή είχε 4,9% στο σύνολο και 6,1% στο δυναμικό κοινό, το «Στούντιο 4» 7,5% στο σύνολο και 7,1% στο δυναμικό κοινό και τέλος το δεύτερο επεισόδιο της «Παραλίας» 13% στο σύνολο και 12% στο δυναμικό. Το λανσάρισμα νέων προγραμμάτων θα συνεχιστεί όλες τις επόμενες μέρες στο Πρώτο κανάλι.

Στο κεντρικό δελτίο του Σαββατοκύριακου στο Attica TV η Ανθή Σαλαγκούδη

Άλλο ένα πρόσωπο που έχει συζητηθεί κατά κόρον τις τελευταίες σεζόν επιστρέφει μέσα από διαφορετικό πόστο τη νέα τηλεοπτική σεζόν στη μικρή οθόνη. Η Ανθή Σαλαγκούδη μετακινείται από το Action 24 στο ίδιας ιδιοκτησίας τηλεοπτικό κανάλι Attica Tv αναλαμβάνοντας από το Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου την παρουσίαση του κεντρικού δελτίου ειδήσεων των 21.00.

Προηγήθηκαν αρκετές συζητήσεις της δημοσιογράφου προκειμένου να καταλήξει στο νέο αυτό τηλεοπτικό της βήμα μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με την ομάδα του Action 24. Στο ενδιάμεσο η Ανθή Σαλαγκούδη δέχθηκε πρόταση για να είναι στην ομάδα των παικτών του «I am a Celebrity Get me out of here» σε παραγωγή του Ατζούν Ιλίτζαλι στον ΣΚΑΪ την οποία απέρριψε.

Ήταν το δεύτερο «όχι» της δημοσιογράφου στον Τούρκο παραγωγό μετά την άρνησή της να πάρει μέρος στο «Survivor All Star». Παράλληλα με την παρουσίαση του δελτίου ειδήσεων του Σαββατοκύριακου στο κεντροαριστερής κατεύθυνσης Attica Tv ενδέχεται στο προσεχές μέλλον να αναλάβει και την παρουσίαση εβδομαδιαίας εκπομπής.

Όλη την εβδομάδα που τρέχει η Ανθή Σαλαγκούδη κάνει συνεχή δοκιμαστικά για το δελτίο ειδήσεων των δύο τελευταίων ημερών της εβδομάδας στον Περιφερειακής εμβέλειας σταθμό της Αττικής συμφερόντων των επιχειρηματιών Μπάκου – Καϋμενάκη – Εξάρχου.