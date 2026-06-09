Η απορία της Μπεκατώρου για τις αφροδισιακές ιδιότητες και τη γαστρονομία

Την απορία της εξέφρασε η Μαρία Μπεκατώρου μετά από την ερώτηση «ποιο κινεζικό πιάτο φημίζεται για τις αφροδισιακές του ιδιότητες». Οι προτεινόμενες απαντήσεις ήταν:
Α. Βρομερό τόφου
Β. Σούπα από φωλιές χελιδονιών
Γ. Απόλαυση του Βούδα
Ο παίκτης απάντησε το Β με την παρουσιάστρια να αναρωτιέται «έχουν οι φωλιές χελιδονιών αφροδισιακές ιδιότητες;».
Όταν έμαθε ότι αυτή είναι η σωστή απάντηση είπε χαρακτηριστικά «Όχι δεν θα τις χαλάσω. Στην Λακήθρα έχω, αλλά δεν θα τις χαλάσω, δεν αξίζει γι' αυτό».
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