Η απορία της Μπεκατώρου για τις αφροδισιακές ιδιότητες και τη γαστρονομία

Την απορία της εξέφρασε η Μαρία Μπεκατώρου μετά από την ερώτηση «ποιο κινεζικό πιάτο φημίζεται για τις αφροδισιακές του ιδιότητες». Οι προτεινόμενες απαντήσεις ήταν:

Α. Βρομερό τόφου

Β. Σούπα από φωλιές χελιδονιών

Γ. Απόλαυση του Βούδα

Ο παίκτης απάντησε το Β με την παρουσιάστρια να αναρωτιέται «έχουν οι φωλιές χελιδονιών αφροδισιακές ιδιότητες;».

Όταν έμαθε ότι αυτή είναι η σωστή απάντηση είπε χαρακτηριστικά «Όχι δεν θα τις χαλάσω. Στην Λακήθρα έχω, αλλά δεν θα τις χαλάσω, δεν αξίζει γι' αυτό».