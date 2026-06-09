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Η απορία της Μπεκατώρου για τις αφροδισιακές ιδιότητες και τη γαστρονομία

«Ποιο κινεζικό πιάτο φημίζεται για τις αφροδισιακές του ιδιότητες;» ήταν η ερώτηση που «γέννησε» στην Μαρία Μπεκατώρου την απορία.

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Μαρία-Μπεκατώρου
Μαρία Μπεκατώρου | glomex/mega
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Την απορία της εξέφρασε η Μαρία Μπεκατώρου μετά από την ερώτηση «ποιο κινεζικό πιάτο φημίζεται για τις αφροδισιακές του ιδιότητες». Οι προτεινόμενες απαντήσεις ήταν:

Α. Βρομερό τόφου

Β. Σούπα από φωλιές χελιδονιών

Γ. Απόλαυση του Βούδα

Ο παίκτης απάντησε το Β με την παρουσιάστρια να αναρωτιέται «έχουν οι φωλιές χελιδονιών αφροδισιακές ιδιότητες;».

Όταν έμαθε ότι αυτή είναι η σωστή απάντηση είπε χαρακτηριστικά «Όχι δεν θα τις χαλάσω. Στην Λακήθρα έχω, αλλά δεν θα τις χαλάσω, δεν αξίζει γι' αυτό».

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