Η απορία του Αντώνη Κανάκη: «Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έγινε ακόλουθος του Πρωθυπουργού;»

Ο Αντώνης Κανάκης αναφέρθηκε στην παρουσία του Κωνσταντίνου Τασούλα στα εγκαίνια του «Κίμων» όπου βρέθηκε μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Απόρησε με το γεγονός ότι ο Κωνσταντίνος Τασούλας ακολουθούσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη λέγοντας: «Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι πλέον ακόλουθος του πρωθυπουργού στην Ελλάδα;». Απευθυνόμενος στον Χρήστο Κιούση αναρωτήθηκε: «Έχεις δει ποτέ στο παρελθόν τον Πρωθυπουργό να είναι μπροστά και από πίσω να ακολουθεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας;»
Ο Χρήστος Κιούσης απάντησε αστειευόμενος: Η αλήθεια είναι ότι πρώτος το έκανε ο Πούτιν με τον Μεντβέντεφ».
