Η ατάκα του Λιάγκα για τον ΑΝΤ1 που φούντωσε το τηλεοπτικό παρασκήνιο - Τι τρέχει με το συμβόλαιο του

Ηχηρά μηνύματα έστειλε το πρωί της Παρασκευής 28 Νοεμβρίου ο Γιώργος Λιάγκας προς το κανάλι του. Ήταν μια διαφορετικού τύπου «Black Friday»… Η εκπομπή ξεκίνησε με τον Λιάγκα να λέει «9.08 σιγά – σιγά θα πάμε προς τις 10.00» και αργότερα με αφορμή την προβολή μιας δήλωσης του Αντώνη Ρέμου να δηλώνει πως ίδιος θα επαναφέρει τον τραγουδιστή στην τηλεόραση, καθώς έχει μια εξαιρετική ιδέα για Late Night πρόγραμμα και επισημαίνοντας παράλληλα πως ο Ρέμος είναι μεγάλος σταρ αλλά και ο ίδιος είναι μεγάλο όνομα στην τηλεόραση.

Μόνο τυχαία δεν ήταν στη συνέχεια η ερώτηση του συνεργάτη του Τάσου Τεργιάκη τι θα γίνει με το «Πρωινό» για να εισπράξει την απάντηση πως όποιο κανάλι θελήσει να φιλοξενήσει το βραδινό του πρόγραμμα θα έχει και την παρουσία του στην πρωινή ζώνη. Προφανώς ήταν ένα «πυροτέχνημα» του Γιώργου Λιάγκα το οποίο όμως προκάλεσε αίσθηση και φούντωσε το τηλεοπτικό παρασκήνιο. Το συμβόλαιο του δημοσιογράφου και παρουσιαστή με το κανάλι του Αμαρουσίου λήγει στο τέλος της φετινής σεζόν και είναι μια χρονιά που το «Πρωινό» δεν πάει ιδιαίτερα καλά.

Διαβάστε ακόμα: Οι δεύτερες σκέψεις για το «Κάτι Ψήνεται» και η σχέση με το... Survivor

Επίσης ο Γιώργος Λιάγκας αν και συναίνεσε στην χρονική μετατόπιση της εκπομπής του με ώρα έναρξης στις 9.00 διαπίστωσε πως δεν ήταν ευεργετική για την εκπομπή και τώρα θέλει την επιστροφή στις 10.00 ωστόσο φαντάζει απίθανο ενδεχόμενο αυτή τη στιγμή να ανατραπεί ο σχεδιασμός του ΑΝΤ1 για τη φετινή σεζόν όσον αφορά στην πρωινή του ζώνη. Και επίσης είναι δεδομένη η επιθυμία Λιάγκα για μετακόμιση στη βραδινή ζώνη - την οποία έχει υπηρετήσει στο παρελθόν με επιτυχία- με παράλληλη ή μη τηλεοπτική παρουσία και στην πρωινή ζώνη. Πάντως τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή κανείς από τους παρουσιαστές του ΑΝΤ1 τα συμβόλαια των οποίων λήγουν το καλοκαίρι δεν έχει ξεκινήσει συζητήσεις με τον σταθμό. Και δεν θα μπορούσε να συμβεί αυτό καθώς μόλις ολοκληρώθηκε ο τρίτος μήνας της τηλεοπτικής σεζόν. Που αποδεικνύεται πολύπαθη…

