Οι δεύτερες σκέψεις για το «Κάτι Ψήνεται» και η σχέση με το... Survivor

Δεν υπάρχει ακόμη οριστική απόφαση για το «Κάτι Ψήνεται» στον ΑΝΤ1 αν και αυτή τη στιγμή το παιχνίδι μαγειρικής είναι το επικρατέστερο για την απογευματινή ζώνη του καναλιού του Αμαρουσίου για τη νέα σεζόν. Ωστόσο εντός του σταθμού υπάρχουν και «φωνές» προβληματισμού για την επαναφορά του πρότζεκτ μαγειρικής τα δικαιώματα του οποίου ανήκουν στην «JK Productions» του Γιάννη Καραγιάννη.

Το σκεπτικό είναι πως οι τελευταίες του χρονιές στην ελληνική τηλεόραση δεν είχαν πάει ιδιαίτερα καλά. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες πριν λίγες ημέρες προτάθηκε ένα ακόμη μαγειρικό παιχνίδι ίδιας φιλοσοφίας στον ΑΝΤ1 αυτή τη φορά από την εταιρία παραγωγής Silverline Productions. H σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο είναι πως το «Κάτι Ψήνεται» εφόσον επανέλθει θα έχει μόνο εκφωνητή ενώ το δεύτερο format έχει και παρουσιαστή.

Σε περίπτωση επιλογής του δεύτερου θα μπορούσε να αξιοποιηθεί στη θέση της παρουσίασης η Κατερίνα Καραβάτου που έχει ενεργό συμβόλαιο με το κανάλι του Αμαρουσίου και σε κάθε περίπτωση θα παρουσιάσει και το επόμενο καλοκαίρι την πρωινή infotainment εκπομπή του καναλιού. Πάντως καινοτομίες έχει και η πρόταση του «Κάτι Ψήνεται»: Το πρότζεκτ «Επαρχία» δεν παίζει μόνο στο «Survivor» αλλά και στη νέα εκδοχή του «Κάτι Ψήνεται» καθώς υπάρχει εισήγηση τα γυρίσματα εφόσον δοθεί τελική έγκριση να ξεκινήσουν από πόλεις εκτός Αθήνας. Η τελική απόφαση θα παρθεί σύντομα από τα στελέχη του ΑΝΤ1.