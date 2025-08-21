Μενού

Η Βικτόρια Μπέκαμ στο Netflix: Οι διατροφικές διαταραχές και το περιστατικό που τη σημάδεψε

Η σειρά ντοκιμαντέρ για την Βικτόρια Μπέκαμ έρχεται στο Netflix, τον Σεπτέμβριο.

Η Βικτόρια Μπέκαμ στην πρεμιέρα του «Beckham» στο Λονδίνο
Βικτόρια Μπέκαμ | (Scott Garfitt/Invision/AP)
Εδώ και τρεις δεκαετίες, η Βικτόρια Μπέκαμ βρίσκεται κάτω από τα φώτα της δημοσιότητας. Ξεκίνησε ως μέλος των Spice Girls, παντρεύτηκε έναν από τους πιο διάσημους ποδοσφαιριστές της εποχής και δημιούργησε τη δική της αυτοκρατορία στον χώρο της μόδας.

Αυτή η δημοσιότητα όμως, έχει και σκοτεινές πτυχές -που επηρέασαν σε μεγάλο βαθμό τη ζωή της εμβληματικής Βρετανίδας, αφήνοντας της βαθιές πληγές.

Αυτό το κομμάτι της ζωής της, εξερευνά η νέα σειρά ντοκιμαντέρ του Netflix, που έρχεται τον Σεπτέμβριο. 

