Η διευκρίνιση Καπουτζίδη για την απουσία της Παπαρίζου από το The Voice

Ο Γιώργος Καπουτζίδης προχώρησε σε μια διευκρίνιση για την απουσία της Έλενας Παπαρίζου από το αποψινό επεισόδιο του The Voice, καθώς είναι γνωστό πως η δημοφιλής τραγουδίστρια λόγω αδιαθεσίας έλειψε από κάποια γυρίσματα και αντικαταστάθηκε από τον Κωστή Μαραβέγια.

Ο παρουσιαστής εξήγησε για ποιο λόγο κατά την διάρκεια των Battles, κάποιες φορές οι τηλεθεατές θα βλέπουν την Έλενα Παπαρίζου και άλλες τον Κωστή Μαραβέγια.

«Όπως γνωρίζετε τα Battles είναι μαγνητοσκοπημένα. Κάποια γυρίσματα έχουν γίνει ήδη και κάποια γυρίσματα γίνονται σήμερα.

Άρα σε όλη τη διάρκεια του επεισοδίου, άλλες φορές θα βλέπετε την Έλενα και άλλες τον Κωστή. Έτσι, δεν θα σας λείψει κανένας», ανέφερε ο Γιώργος Καπουτζίδης.