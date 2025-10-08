Η εκπομπή που θα καλύψει το κενό της Τατιάνας Στεφανίδου στον ΣΚΑΪ

Νέες πληροφορίες αποκαλύφθηκαν για την καινούργια εκπομπή στον ΣΚΑΪ, μετά την πρόσφατη διακοπή της εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου λόγω κακής τηλεθέασης.

Το «κόψιμο» της Στεφανίδου έφερε τα πάνω κάτω στον ΣΚΑΪ, δημιουγώντας κενό στο τηλεοπτικό πρόγραμμα και έτσι νέα εκπομπή με παρουσιαστή τον Μάνο Βουλαρίνο θα βγει στον αέρα του καναλιού δίνοντας lead in στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων και τη Σία Κοσιώνη.

Όπως αναφέρεται βέβαια στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου «Super Κατερίνα», ο Μάνος Βουλαρίνος είχε ολοκληρώσει την συμφωνία με τον ΣΚΑΪ ήδη από το καλοκαίρι.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αν η εκπομπή της Τατίανας Στεφανίδου συνέχιζε, θα μειωνόταν κατά 10 λεπτά με την προσθήκη της εκπομπής του Μάνου Βουλαρίνου ώστε να μεταδίδεται ακριβώς πριν το βραδινό Δελτίο Ειδήσεων.

O παρουσιαστής αποκάλυψε πως το όνομα της εκπομπής θα είναι «Διαχωρίζω Τη Θέση Μου» και η πιθανή ώρα μετάδοσης θα είναι 6:35 το απόγευμα στον ΣΚΑΪ.