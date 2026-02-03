Η εμφάνιση του Χρήστου Μάστορα σε εθνικό τελικό Eurovision που σίγουρα θυμούνται λίγοι

Στην τελική ευθεία έχει μπει η προετοιμασία για την εβδομάδα Eurovision που διοργανώνει η ΕΡΤ στις 11, 13 και 15 Φεβρουαρίου. Στον πρώτο ημιτελικό γκεστ εμφάνιση θα κάνει η περσινή εκπρόσωπός μας στο μουσικό διαγωνισμό η Klavdia, ενώ στο δεύτερο ημιτελικό θα τραγουδήσει η Τάμτα με τη συνοδεία της ορχήστρας της ΕΡΤ. Στον Εθνικό Τελικό της 15 ης Φεβρουαρίου η ΕΡΤ προχώρησε σε συμφωνία με τον Χρήστο Μάστορα. Και αν αναρωτηθεί κανείς τη συνδέει τον frontman των «Μελισσών» με το μουσικό διαγωνισμό, το γκρουπ είχε πάρει μέρος στον Εθνικό Τελικό του 2010 με το τραγούδι «Κινέζος».

Στη βραδιά που είχαν παρουσιάσει τότε η αείμνηστη Ρίκα Βαγιάννη και η Τζένη Μπαλατσινού το εισιτήριο τελικά πήρε ο Γιώργος Αλκαίος με το «OPA». Η εμφάνιση του Χρήστου Μάστορα στη σκηνή του Εθνικού Τελικού θα πραγματοποιηθεί στην κορύφωση της μεγάλης βραδιάς πριν την ανακοίνωση του αποτελέσματος και θα έχει διάρκεια δεκαπέντε – είκοσι λεπτών. Η εμφάνισή του θα περιλαμβάνει τόσο δικές του επιτυχίες όσο και ξένα τραγούδια ενώ θα τραγουδήσει και ένα κομμάτι έκπληξη από το παρελθόν του πανευρωπαϊκού διαγωνισμού τραγουδιού.

Στη σκηνή ο Χρήστος Μάστορας θα έχει μαζί του τις «Melisses», μεγάλη ορχήστρα αλλά και δέκα χορευτές που θα προσφέρουν στο κοινό ένα φαντασμαγορικό υπερθέαμα. Για πρώτη φορά θα παρουσιαστεί Live και το νέο του τραγούδι με τίτλο «Μαργαρίτα» που κυκλοφορεί ήδη από την Panik Records. Την επιμέλεια του όλου προγράμματος θα έχει ο παραγωγός του γνωστού τραγουδιστή Γιώργος Κυβέλος.

Τα τραγούδια που συμμετέχουν στη διαδικασία είναι 28. Τα 14 θα διαγωνιστούν στον Α’ Ημιτελικό, την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, και τα υπόλοιπα 14 στον Β’ Ημιτελικό, την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου. Από κάθε ημιτελικό, 7 τραγούδια θα προκριθούν στον Τελικό, αποκλειστικά με την ψήφο του κοινού. Ο Μεγάλος Τελικός θα διεξαχθεί την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, όπου το νικητήριο τραγούδι θα αναδειχθεί από τον συνδυασμό της ψήφου του κοινού και των δύο κριτικών επιτροπών – μίας διεθνούς και μίας ελληνικής.

Ο καλλιτέχνης ή η καλλιτέχνιδα που θα επικρατήσει θα εξασφαλίσει το εισιτήριο για τη Βιέννη, όπου θα πραγματοποιηθεί ο επετειακός 70ός Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision.