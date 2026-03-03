Η ενόχληση της Καινούργιου από τη μυρωδιά στο πλατό: «Μέχρι να γεννήσω δεν θα ξανακάνουμε κοτόπουλο»

Η Κατερίνα Καινούργιου δεν άντεχε τη μυρωδιά του κοτόπουλου που είχε φτιάξει σήμερα (3/3) ο μάγειρας της εκπομπής, Πέτρος Συρίγος, με την παρουσιάστρια να το μοιράζεται με τους συνεργάτες της και το κοινό, ενώ παράλληλα τόνισε ξανά και ξανά στον συνεργάτη της πως δε φταίει εκείνος, αλλά η εγκυμοσύνη της.

«Εγώ στη μαγειρική δεν μπαίνω μετά, βρείτε ποιος θα μαγειρέψει. Δεν υπάρχει περίπτωση», είπε αρχικά η Κατερίνα Καινούργιου και πρόσθεσε λίγο πιο μετά:

«Συγγνώμη, παιδιά, μου μυρίζει πολύ έντονα το φαγητό σήμερα. Δεν ξέρω… θα μαγειρέψεις σήμερα, Στέφανε; Δεν υπάρχει περίπτωση να πάω προς τα εκεί».

«Πέτρο, μην κρύβεσαι, δεν φταις εσύ, απλά μέχρι να γεννήσω δεν θα ξανακάνουμε κοτόπουλο εδώ. Άστα τα κοτοπουλάκια. Τόσες συνταγές υπάρχουν.

Πώς γίνεται το κοτόπουλο να μυρίζει ψάρι; Μάλλον κάτι δεν πάει καλά με μένα γιατί στους άντρες... μια χαρά.

Μη στενοχωριέσαι, δεν φταις εσύ», είπε στο τέλος η Κατερίνα Καινούργιου, η οποία έδειχνε να ζορίζεται από τη μυρωδιά στο πλατό.