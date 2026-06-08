Η έντονη ενόχληση της Σκορδά με Ουγγαρέζο - Μικρούτσικο: «Δεν το επιτρέπω, σας παρακαλώ πολύ»

Η Άννα Δρούζα παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα του Buongiorno με αφορμή τη νέα εκπομπή της στο Open, «Μαθήματα Ζωής» και στην αρχή της συνέντευξης η γνωστή παρουσιάστρια μίλησε με καλά λόγια για τη Φαίη Σκορδά, αναφέροντας πως είναι «ένας πάρα πολύ ευγενικός άνθρωπος», κάτι που δεν το λέει μόνο εκείνη, όπως επεσήμανε.

«Πριν μου πεις κάτι, θέλω να πω καλημέρα στη Φαίη και θέλω να πω και κάτι που της αξίζει να το ακούσει. Αρκετές φορές βρίσκομαι με ανθρώπους και μιλάμε και μπορεί να τύχει να αναφερθεί το όνομά της, λέμε όλοι ότι είναι ένας πάρα πολύ ευγενικός άνθρωπος. Τα καλά πρέπει να λέγονται, Φαίη μου», είπε χαρακτηριστικά η Άννα Δρούζα.

Μετά την προβολή του βίντεο και ενώ η Φαίη Σκορδά είχε ήδη ευχαριστήσει on air την παρουσιάστρια του Open, o Δημήτρης Ουγγαρέζος είπε:

«Να της πούμε εμείς χαιρετισμούς, γιατί εμάς δεν μας είπε. Άντε πες, εμείς είμαστε πανελάρες, αλλά είναι και ο Ανδρέας Μικρούτσικος στην παρέα, θα μπορούσε να πει χαιρετισμούς».

«Ήθελε ένας άνθρωπος είπε κάτι για εμένα… Πρέπει τώρα να πεις και εσύ;», του απάντησε η Φαίη Σκορδά, δείχνοντας να απορεί με το σχόλιό του.

Σε εκείνο το σημείο ο Ανδρέας Μικούτσικος σχολίασε «όταν ήθελε να βοηθήσω τον σύντροφό της...» με την παρουσιάστρια, φανερά ενοχλημένη με την τροπή των σχολίων, να τον διακόπτει να λέει:

«Πήγε να πει κάτι για μένα.. Αλήθεια; Δεν το επιτρέπω. Σας παρακαλώ πολύ! Πάντα σε όλες τις εκπομπές, σας τιμώ πρώτους. Ανδρέα μου, αν έχεις και εσύ παράπονο...

Μια φορά ένας άνθρωπος θέλησε να πει κάτι και το κρατήσαμε στο μοντάζ. Ας μην το σχολιάζουμε μετά, παρακαλώ πολύ. Θέλετε να μου δώσετε τον χρόνο να απαντήσω εγώ;».

«Όλος ο χρόνος δικός σου», της απάντησε ο Ανδρέας Μικρούτσικος με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο να λέει στη Φαίη Σκορδά: «Δεν ήταν για σένα το θέμα, αλλά για εμένα».

«Αν κάποια στιγμή σταματήσω από την τηλεόραση, για εμένα αυτό είναι η προίκα, το ότι έχω υπάρξει ευγενής και την ευχαριστώ πολύ», δήλωσε από πλευράς της η Φαίη Σκορδά και ζήτησε να περάσουν σε διαφημίσεις.