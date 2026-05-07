Η βραδινή επιστροφή της Άννας Δρούζα: Τι θα περιλαμβάνει το concept και πότε θα προβάλλεται

«Κλείδωσε» η επιστροφή της Άννας Δρούζα και θα πραγματοποιηθεί τέλη Μαϊου αρχές Ιουνίου. Για ακόμη μια φορά μέσα από τη συχνότητα του Open όπως είχε συμβεί πριν δύο χρόνια και για περιορισμένο τότε αριθμό εκπομπών.

Ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες αυτή τη φορά το concept θα είναι διαφορετικό: Η εκπομπή θα περιλαμβάνει συνεντεύξεις με καλεσμένους όμως με συγκεκριμένη θεματική κάθε φορά. Θα είναι κατά κάποιο τρόπο μια βραδινή και σύγχρονη εκδοχή του «Μπορώ» με θέματα ψυχολογικού ενδιαφέροντος και τους ανάλογους προσκεκλημένους για να τα υποστηρίξουν.

Η εκπομπή θα είναι εξ’ ολοκλήρου χορηγούμενη (έχει βρεθεί ο χρηματοδότης), εξωτερική παραγωγή και θα προβάλλεται μια φορά την εβδομάδα. Σε Late Night ζώνη. Η αρχική έγκριση είναι για 8 επεισόδια και η πρεμιέρα αναμένεται τέλη Μαϊου αρχές Ιουνίου.

Η πρόθεση φυσικά είναι η συνέχεια της συνεργασίας του Open με την Άννα Δρούζα και την επόμενη τηλεοπτική σεζόν.

Διαβάστε επίσης: Το επόμενο τηλεοπτικό βήμα της Σίας Κοσιώνη - Ποια κανάλια την έχουν καλέσει διερευνητικά

Είτε με το συγκεκριμένο concept είτε με κάτι παρεμφερές χωρίς να αποκλείεται και καθημερινή εκπομπή στη μεσημβρινή ζώνη στα πρότυπα των εκπομπών που παρουσίαζε παλαιότερα η παρουσιάστρια.

Στο Open συνεχίζονται οι συζητήσεις για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν ωστόσο καθοριστικός θα είναι ο παράγοντας της ενημέρωσης. Πόσες ώρες δηλαδή και ποιες ζώνες θα καταλαμβάνουν στο πρόγραμμα της επόμενης τηλεοπτικής σεζόν τα δελτία ειδήσεων και οι ενημερωτικές εκπομπές.