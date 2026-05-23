Η επόμενη μέρα στον ΑΝΤ1 με την έλευση Παπαδρόσου και ο γρίφος της... Σίας Κοσιώνη

Όλα τα τηλεοπτικά ρεπορτάζ που μιλούσαν για άμεση μετακίνηση του Βασίλη Παπαδρόσου στον ΑΝΤ1 μετά την αποχώρησή του από τον ΣΚΑΪ επιβεβαιώθηκαν. Όπως και η πληροφορία του Reader για διευρυμένο ρόλο του πολύπειρου δημοσιογράφου στο κανάλι του Αμαρουσίου. Ο Βασίλης Παπαδρόσος ανέλαβε την Γενική Διεύθυνση Ειδήσεων και Ενημέρωσης του ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ πράγμα που σημαίνει πως στην αρμοδιότητά του εκτός από την τηλεόραση είναι και όλες οι πλατφόρμες και οι διαδικτυακοί τόποι του ομίλου ενώ θα έχει εμπλοκή και στα πρότζεκτς του τηλεοπτικού σταθμού στο εξωτερικό πάντα σχετικά με την ενημέρωση.

Όσον αφορά στην παραμονή της Άρτεμις Δήμου στη θέση της Γενικής Διευθύντριας Ειδήσεων και Ενημέρωσης της τηλεόρασης του ΑΝΤ1 υπενθυμίζεται πως τα δύο στελέχη είχαν άριστη συνεργασία για πολλά χρόνια στη συχνότητα του Alpha. Άλλωστε η Άρτεμις Δήμου διαδέχθηκε στην ηγεσία της ενημέρωσης του Alpha τον Ιανουάριο του 2019 τον Βασίλη Παπαδρόσο όταν εκείνος μετακινήθηκε στον ΣΚΑΪ. Στη συνέχεια και η δημοσιογράφος μετακινήθηκε στον ΑΝΤ1. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το βάρος του Βασίλη Παπαδρόσου με τη συνδρομή της Δήμου θα πέσει στην αναμόρφωση του ενημερωτικού τομέα του ΑΝΤ1 για τη νέα σεζόν.

Πρώτος στόχος είναι να ανέβει η τηλεθέαση του κεντρικού δελτίου ειδήσεων που θα συνεχίσει να παρουσιάζει ο Νίκος Χατζηνικολάου για τα επόμενα δύο χρόνια (μαζί με τις εκπομπές του «Ενώπιως Ενωπίω» και «Πρόσωπο με πρόσωπο») ενώ θα αναμορφωθεί και η πρωινή ενημερωτική ζώνη. Τόσο ως προς τον τίτλο (Δεν είναι βέβαιο πως η ονομασία «Καλημέρα Ελλάδα» θα διατηρηθεί) όσο και προς τα πρόσωπα και το περιεχόμενο. Επίσης το μεγάλο ερωτηματικό είναι η Σία Κοσιώνη: Εάν τελικά θα ακολουθήσει τον Παπαδρόσο στον ΑΝΤ1 και αν ναι σε ποιο ρόλο. Και επίσης εάν θα υπάρξει φυγή και δημοσιογράφων από το Φάληρο με προορισμό το Μαρούσι.

