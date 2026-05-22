Τι θα κάνει ο Τσουρός μετά το πρόωρο τέλος της εκπομπής του - Το πρόγραμμα στη θέση του

Επίσημα ανακοινώθηκε στους συντελεστές του καθημερινού μεσημεριανού μαγκαζίνο του ΣΚΑΪ «Το ‘χουμε» η πρόωρη ολοκλήρωση της εκπομπής στα τέλη Μάη έναν μήνα νωρίτερα από το προκαθορισμένο τέλος της τηλεοπτικής περιόδου. Η ανακοίνωση έγινε από τους παραγωγούς της εκπομπής το μεσημέρι της Τρίτης 19 του μήνα και στον απόηχο πολύ χαμηλών ποσοστών τηλεθέασης.

Διαβάστε ακόμα: Πριν τις υπογραφές Καραβάτου – Φερεντίνος με την ΕΡΤ: Πού πάει το δίδυμο Ζαμπέτογλου - Αναγνωστόπουλου

Τη Δευτέρα 18 Μάη η εκπομπή κατέγραψε 1,8% στο σύνολο και μόλις 0,7% στο δυναμικό κοινό 18 – 54. Παρά τις προσπάθειες που έγιναν καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν η εκπομπή ουδέποτε κατάφερε να ανακάμψει. Σύμφωνα με πληροφορίες οι περισσότεροι από τους συντελεστές μπροστά και πίσω από τις κάμερες δεν αιφνιδιάστηκαν καθώς ήταν υποψιασμένοι για το τι πρόκειται να ακολουθήσει. Το μεσημέρι της Τετάρτης 20/5 με εμφανή πικρία ο Κώστας Τσουρός αφού ρώτησε τους συνεργάτες πώς είναι και εισέπραξε την απάντηση «Πολύ καλά» και ο ίδιος είπε «Δεν θα μπορούσαμε καλύτερα».

Στο τέλος της εκπομπής ανέφερε στη συνεργάτιδά του Δέσποινα Τσόκου «Το νάζι σου και η θετική σου ενέργεια θα μου λείψουν». Στο πρόγραμμα που έστειλε ο ΣΚΑΪ αναφέρεται τη θέση της εκπομπής παίρνει σε επανάληψη το τηλεπαιχνίδι «The Floor». Επισήμως η πρόωρη ολοκλήρωση συνδέεται με την έναρξη των γυρισμάτων του «Dragons’ Den» και χρήση του υπάρχοντος πλατό της εκπομπής του Κώστα Τσουρού από την παραγωγή του ριάλιτι επιχειρηματικότητας του Σάκη Τανιμανίδη. Ήταν μια απόφαση που είχε ληφθεί εδώ και πολλές εβδομάδες. Πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται στο τι μέλλει γενέσθαι με τον ίδιο τον Κώστα Τσουρό ο οποίος έχει συμβόλαιο με τον ΣΚΑΪ και για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν. Όλα δείχνουν πως η συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών θα ολοκληρωθεί πρόωρα ωστόσο αυτό μένει να οριστικοποιηθεί σε επίσημη συνάντηση που θα έχει ο δημοσιογράφος με το κανάλι μέσα στα επόμενα 24ωρα.