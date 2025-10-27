Μενού

Η φανέλα του θρυλικού Νίκου Γκάλη με την Εθνική στο Cash Or Trash για το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Ο αθλητικός δημοσιογράφος Γιώργος Συρίγος, γιος του Φίλιππου Συρίγου, ήταν επίσημος καλεσμένος.

Η φανέλα της Εθνικής Ελλάδας με το Νο.4 του θρυλικού Νίκου Γκάλη «δημοπρατήθηκε» στο παιχνίδι του Star Cash Or Trash για το «Χαμόγελο του Παιδιού». 

Ο αθλητικός δημοσιογράφος Γιώργος Συρίγος, γιος του Φίλιππου Συρίγου, ήταν επίσημος καλεσμένος του παιχνιδιού. 

Ο πωλητής, με την ιδιότητα του εκπροσώπου, παρουσίασε ένα αντικείμενο που άνηκε σε έναν από τους μεγαλύτερους θρύλους του ελληνικού μπάσκετ, τον Νίκο Γκάλη.

Η συμφωνία έγινε στα 1.000 ευρώ. 


 

