Η Γη της Ελιάς: Πότε κάνει πρεμιέρα ο 5ος κύκλος - Τα δύο νέα τρέιλερ του Mega

Η επιτυχημένη σειρά του Mega, «Η Γη της Ελιάς», επιστρέφει τον Σεπτέμβριο με τον 5ο και τελευταίο κύκλο της και οι δημιουργοί υπόσχονται καταιγιστικές εξελίξεις, ενώ ήδη από τα τέλη του 4ου κύκλου στο καστ έχουν προστεθεί πολλοί αγαπημένοι ηθοποιοί.

Χθες Τετάρτη (27/8) το Mega κυκλοφόρησε δύο νέα τρέιλερ μέσα από τα οποία παίρνουμε μια μικρή γεύση του τι θα δούμε στα νέα επεισόδια της «Γης της Ελιάς».

Η αναμονή κορυφώνεται. Η αντίστροφη μέτρηση για τον επίλογο έχει ξεκινήσει. Τα πάθη, η εκδίκηση, οι ενοχές και τα τραγικά γεγονότα πλέκουν έναν ασφυκτικό ιστό γύρω από τους ήρωες της Μάνης.

Οι σκιές του παρελθόντος επιστρέφουν με ορμή και τα μυστικά που θάφτηκαν βαθιά αρχίζουν να έρχονται στην επιφάνεια.

Μέσα από τα δύο νέα trailer που επικεντρώνονται στους νέους χαρακτήρες και μπορείτε να δείτε στη συνέχεια μάθαμε και πότε θα κάνει πρεμιέρα ο 5ος κύκλος της σειράς: την Κυριακή 21/9 στις 21.00 στο Mega.

Το κοινό, που ακολουθεί πιστά τη «Γη της Ελιάς» ετοιμάζεται να ζήσει την κορύφωση μιας ιστορίας που αγαπήθηκε όσο λίγες.

Ο Ε’ κύκλος έρχεται και φέρνει μαζί του ανατροπές που θα καθηλώσουν, ιστορίες που θα συγκινήσουν και εξελίξεις που θα μείνουν αξέχαστες.

Η Γη της Ελιάς, Πρεμιέρα Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου στις 21.00 στο Mega