Η guest εμφάνιση του Νίκου Μουτσινά σε αγαπημένη σειρά του Mega

Ο Νίκος Μουτσινάς ετοίμασε μια ξεχωριστή guest εμφάνιση στο «Έχω παιδιά», σε έναν ρόλο που υπόσχεται να αξιοποιήσει στο έπακρο το χιούμορ και την ανατρεπτική γραφή της σειράς του MEGA, την Τρίτη 28 Απριλίου στις 20:50.

Προσπαθώντας να καταλάβουν τις κλίσεις των παιδιών τους, ο Μιχάλης (Βασίλης Μαυρογεωργίου) και η Σάρα (Ευγενία Σαμαρά) έρχονται αντιμέτωποι με μια νέα πρόκληση στο σχολείο.

Ο Νίκος Μουτσινάς, στον ρόλο του εκκεντρικού δασκάλου θεάτρου του γιου τους, Τάσου (Κωνσταντίνος Κουρογένης – Κόλτσης), διακρίνει σε αυτόν ένα σπάνιο ταλέντο.

Αρχίσει έτσι να καθοδηγεί τον Τάσο στα «μυστικά της σκηνής», αφήνοντας τους γονείς του άφωνους να ονειρεύονται για το παιδί τους μια νέα καριέρα στη showbiz που μόλις ξεκινά.

«Έχω παιδιά» - Τι θα δούμε στο σημερινό επεισόδιο

Παράλληλα με τα πρώτα βήματα του Τάσου στο θέατρο, η μικρή Χαρά, για να αποκαταστήσει μια αδικία στο σχολείο, επιστρατεύει το πιο ισχυρό της όπλο: τη γιαγιά της και δικηγόρο της οικογένειας.

Την ίδια ώρα, η Σάρα μπαίνει σε Gen Z mood στην Chenoua και προσπαθεί να γεφυρώσει το χάσμα των γενεών με τον Στεφ και τη Σόφη. Η προσπάθειά της να επικοινωνήσει μέσα από ένα βίντεο στη «γλώσσα» τους θα έχει απρόβλεπτα –και σίγουρα ξεκαρδιστικά– αποτελέσματα.

Η συμμετοχή του Νίκου Μουτσινά έρχεται να προστεθεί στη λίστα των απολαυστικών γκεστ που δίνουν άλλον αέρα στον κόσμο που έχει χτίσει ο Λάμπρος Φισφής και σκηνοθετεί ο Διονύση Φερεντίνος.