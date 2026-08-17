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Η ημερομηνία που επιστρέφει ο Νίκος Ευαγγελάτος και το «Live Νews» στους δέκτες μας

Το «Live News» και ο Νίκος Ευαγγελάτος αναδεικνύει την αλήθεια πίσω από τις ειδήσεις, χρησιμοποιώντας προηγμένη τεχνολογία, γραφικά AI επιστρέφει στο Mega.

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Νίκος Ευαγγελάτος | (Mega TV)
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Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2026, και διανύουμε τη 34η εβδομάδα της χρονιάς, με το καλοκαίρι να περνά στη δεύτερη φάση του και τον Νίκο Ευαγγελάτο στις επάλξεις. Η σταδιακή επιστροφή των ταξιδιωτών από τη μεγάλη έξοδο του Δεκαπενταύγουστου σηματοδοτεί τη μετάβαση προς τους πρώτους σχεδιασμούς της νέας σεζόν.

Γι αυτό επιστρέφει στην ελληνική τηλεόραση, το «Live News» τη Δευτέρα 24 Αυγούστου στις 15:40, στο MEGA, έτοιμο να αναδείξει την αλήθεια πίσω από τους τίτλους.


 

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