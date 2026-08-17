Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2026, και διανύουμε τη 34η εβδομάδα της χρονιάς, με το καλοκαίρι να περνά στη δεύτερη φάση του και τον Νίκο Ευαγγελάτο στις επάλξεις. Η σταδιακή επιστροφή των ταξιδιωτών από τη μεγάλη έξοδο του Δεκαπενταύγουστου σηματοδοτεί τη μετάβαση προς τους πρώτους σχεδιασμούς της νέας σεζόν.

Γι αυτό επιστρέφει στην ελληνική τηλεόραση, το «Live News» τη Δευτέρα 24 Αυγούστου στις 15:40, στο MEGA, έτοιμο να αναδείξει την αλήθεια πίσω από τους τίτλους.



