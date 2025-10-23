Η ιστορία των Κένεντι έρχεται στο Netflix και μάλιστα με πολλές σεζόν - Όσα έχουν γίνει γνωστά

Το Netflix ετοιμάζει μία νέα δραματική σειρά που θα εξερευνήσει την ιστορία της πιο διάσημης και μακροβιότερης πολιτικής δυναστείας των Ηνωμένων Πολιτειών, των Κένεντι.

Να σημειωθεί πως το περασμένο καλοκαίρι, κυκλοφόρησε και η αποκαλυπτική βιογραφία του Τζον Φ. Κένεντι, που φέρει τον τίτλο JFK: Public, Private, Secret, δια χειρός του Τζέι Ράντι Ταραμπορέλι.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr