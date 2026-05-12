Η Καινούργιου γύρισε και σάρωσε το πρωινό: Το τεράστιο ποσοστό τηλεθεατών που την είδαν

Μετά από σχεδόν 1,5 μήνα απουσίας, η Κατερίνα Καινούργιου γύρισε χθες Δευτέρα (11/5) στη Super Κατερίνα και όπως φάνηκε από τα νούμερα τηλεθέασης οι τηλεθεατές συντονίστηκαν για να δουν την επιστροφή της παρουσιάστριας.

Η Super Κατερίνα ήρθε πρώτη με τεράστια διαφορά από τις υπόλοιπες εκπομπές της πρωινής ζώνης και στις δύο κατηγορίες κοινού και μάλιστα στο δυναμικό κοινό η πρωινή εκπομπή του Alpha είχε σχεδόν διπλάσια τηλεθέαση από το Buongiorno που τερμάτισε δεύτερο.

Αναλυτικότερα, στο δυναμικό κοινό η εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου συγκέντρωσε 24,1%, ακολούθησε το Buongiorno με 14,1%, το Πρωινό με 7,3%, το 10 Παντού με 6,9% και πέμπτο το Live U με 5,7%.

Στο γενικό σύνολο η Super Κατερίνα σημείωσε μέσο όρο 18,8%, ενώ ακολούθησαν οι Αταίριαστοι με 14,4%, το Buongiorno με 12%, το Live You με 11,8% και το 10 Παντού με 11,1%.

«Δεν έχω λόγια να περιγράψω αυτά που νιώθω. Πέρασε 1,5 μήνας! Τόσες μέρες, πήρα τόση πολλή αγάπη, ήταν τόσο πολύ το ενδιαφέρον που ειλικρινά νιώθω σαν να είστε οικογένειά μου» είπε, μεταξύ άλλων, χθες (11/5) η Κατερίνα Καινούργιου, ενώ δεν έκρυψε πως «νιώθω τόσο πλήρης, τόσο ευλογημένη, τόσο γεμάτη από αγάπη που νιώθω ότι έχω και μία διαφορετική νοοτροπία».