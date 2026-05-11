Η Κατερίνα Καινούργιου επέστρεψε στη Super Κατερίνα 1,5 μήνα μετά τη γέννηση της κόρης της και έγινε δεκτή με αγκαλιές, λουλούδια και ευχές από τους συνεργάτες της.

40 μέρες αφότου έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί, η Κατερίνα Καινούργιου επέστρεψε στο πλατό του Alpha και δήλωσε ευγνώμων για όλες τις ευχές και την αγάπη που δέχθηκε όλο αυτό το διάστημα.

«Δεν έχω λόγια να περιγράψω αυτά που νιώθω. Πέρασε 1,5 μήνας! Τόσες μέρες, πήρα τόση πολύ αγάπη, ήταν τόσο πολύ το ενδιαφέρον που ειλικρινά νιώθω σαν να είστε οικογένειά μου» είπε η παρουσιάστρια, αναφερόμενη στους συνεργάτες της.

Κατερίνα Καινούργιου: «Έχω γυρίσει διαφορετική»

Ακόμα, δήλωσε πως πλέον νιώθει πως έχει γυρίσει «διαφορετική» μετά τη γέννηση του παιδιού, που τόσο πολύ επιθυμούσε να αποκτήσει.

«Νιώθω τόσο πλήρης, τόσο ευλογημένη, τόσο γεμάτη από αγάπη που νιώθω ότι έχω και μία διαφορετική νοοτροπία» είπε.

Ευχήθηκε σε όλες τις γυναίκες που θέλουν πολύ να γίνουν μητέρες να το προσπαθήσουν και εμφανίστηκε βέβαιη ότι θα τα καταφέρουν.

Όσον αφορά στο πώς ένιωσε που άφησε τη μικρή της είπε: «Το πρωί πήγα να φύγω και τη φιλάω και της λέω: "η μανούλα θα πάει στη δουλειά λίγες ώρες" και νόμιζα ότι με βλέπει με στεναχωρημένα μάτια».

Αλλά, είναι με τη γιαγιά της κάτι που την κάνει να νιώθει ασφαλής.