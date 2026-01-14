Η Κατερίνα Καινούργιου αποχώρησε για λίγο από το πλατό: «Δυσκολεύομαι πάρα πολύ και πονάω»

Η Κατερίνα Καινούργιου χρειάστηκε κάποια στιγμή σήμερα Τετάρτη (14/1) να αποχωρήσει από το πλατό της εκπομπής «Super Κατερίνα» με την παρουσιάστρια να επιστρέφει μετά από λίγα λεπτά και να εξηγεί στους τηλεθεατές πως έπρεπε να τηλεφωνήσει στον γυναικολόγο της, καθώς ένιωσε έναν έντονο πόνο στο ισχίο της.

«Παιδιά, συγγνώμη, πάω κουτσαίνοντας. Μίλησα με το γιατρό, έχω μιλήσει πολλές φορές και μου είπε ότι όταν πλησιάζεις τον έβδομο μήνα κάτι μπορεί να σε πιάσει μέσα εσωτερικά στο ισχίο, μπορεί να είναι αν η μήτρα είναι δεξιά…

Τέλος πάντων είναι ολόκληρες διαδικασίες και πας κουτσαίνοντας. Δυσκολεύομαι πάρα πολύ και πονάω, αλλά είπε ότι περνάει. Δόξα τω Θεώ να περάσει να είμαστε καλά. Να 'ναι καλά το μωράκι. Το παθαίνουν πολλές μου είπαν», ανέφερε αρχικά η παρουσιάστρια της Super Κατερίνα.

«Λέω, δόξα τω Θεώ, τώρα σας διακόπτω λίγο που είμαι εδώ, γιατί ρε παιδί μου, κάνω τη δουλειά μου και μπορώ και μετακινούμαι… γιατί μου στέλνουν καθημερινά στα social media πολλές γυναίκες που είναι στο κρεβάτι. Πολλές φορές που έχουνε αναγκαστεί κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης για το καλό της κύησης, να κρεβατωθούν οι γυναίκες και δεν μπορούν να κάνουν τίποτα», πρόσθεσε η ίδια.

Οπότε λέω δόξα τω Θεώ, έχω μια πολύ όμορφη κύηση. Όλα για καλό. Απλά και αυτές που είναι στο κρεβάτι, βέβαια μια χαρά πηγαίνουν τα πράγματα μετά, αλλά οι γυναίκες δυσκολεύονται για αυτούς τους μήνες», κατέληξε η Κατερίνα Καινούργιου.