Η Κατερίνα Παπουτσάκη αποκάλυψε στον αέρα ότι πάσχει από αυτοάνοσο - «Δεν μπορώ ούτε να καταπιώ»

Η Κατερίνα Παπουτσάκη αποκάλυψε στο αέρα της εκπομπής της Σταματίνας Τσιμτσιλή ότι έχει διαγνωστεί με αυτοάνοσο νόσημα, εξομολογούμενη τις επιπτώσεις στο σώμα της όταν βρίσκεται σε έξαρση.
Με αφορμή την συμμετοχή της στην τηλεοπτική σειρά Άγιος Έρωτας, η ηθοποιός βρέθηκε στην εκπομπή «Buongiorno» και μίλησε για το που εμφανίζεται φέτος στην τηλεόραση και το θέατρο, για την σχέση της με τον Θάνο Χατζόπουλο, αλλά και για την κατάσταση της υγείας της.
Η ηθοποιός αποκάλυψε το ρόλο που παίζει το θέμα υγείας της στην εξωτερική της εμφάνιση αλλά και τι συμβαίνει στο σώμα της όταν το αυτοάνοσο βρίσκεται σε έξαρση, μιλώντας ανοιχτά στην εκπομπή:
«Ανάλογα με την ψυχική κατάσταση που βρίσκομαι και το πώς είμαι ψυχοσωματικά επηρεάζεται.. Όταν είναι σε έξαρση, δεν μπορώ να φάω. Είναι σαν να καταπίνω κάτι που με καίει πάρα πολύ, που δεν μπορώ ούτε το σάλιο μου να καταπιώ», εξομολογήθηκε.
«Χρειάστηκε να κάνω εξετάσεις, αλλά είναι από αυτά που δεν μπορεί κανείς να σε βοηθήσει πολύ. Πρέπει απλά να νιώσεις καλύτερα για να φτιάξει», πρόσθεσε.
Αυτό το άρθρο στο Reader δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη γνωμάτευση ενός ιατρού. Για οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας έχετε, θα πρέπει να απευθυνθείτε σε κάποιο επαγγελματία υγείας.