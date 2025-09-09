Η Κλέλια Ανδριολάτου επιβεβαίωσε την 4η σεζόν του Maestro: Άρχισαν οι πρόβες

Με ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η πρωταγωνίστρια του Maestro, Κλέλια Ανδριολάτου, επιβεβαίωσε την τέταρτη σεζόν της επιτυχημένης σειράς του Χριστόφορου Παπακαλιάτη.

Στην κοινή ανάρτηση με τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη, σκηνοθέτη του Maestro, η Κλέλια Ανδριολάτου ενημέρωσε τους «ακολούθους» της πως άρχισαν οι πρόβες για τη σειρά, που έφτασε μέχρι την πλατφόρμα του Netflix.

Το πρώτο επεισόδιο έχει τίτλο «Η εποχή των τεράτων» με τους ακόλουθους της Κλέλιας Ανδριολάτου, κι όχι μόνο, να είναι ενθουσιασμένοι για τη νέα σεζόν του Maestro.

Maestro: Τι έγραφε το Τηλεκοντρόλ για τη σειρά

Μόνο τυχαία δεν ήταν η φωτογραφία του Χριστόφορου Παπακαλιάτη μαζί με τον Μόργκαν Φρίμαν και τη Μαρία Καβογιάννη από τους Παξούς. Πριν λίγους μήνες ο χολιγουντιανός ογκόλιθος της υποκριτικής είχε αποθεώσει το «Maestro» λίγο μετά την άνοδο στην πλατφόρμα του Netflix του τρίτου κύκλου της σειράς που στο εξωτερικό προβάλλεται με τον τίτλο «Maestro in Blue».

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως ο Παπακαλιάτης έχει προχωρήσει σε συμφωνία για 6 ακόμη επεισόδια της σειράς όπου και θα γραφτεί το οριστικό φινάλε. Ως είθισται όμως σε αυτές τις περιπτώσεις οι ανακοινώσεις γίνονται πρώτα από το Netflix. Μάλιστα υπάρχει μεγάλη πιθανότητα το φινάλε της σειράς να προβληθεί πρώτα στο συνδρομητικό κολοσσό και στη συνέχεια να μεταδοθεί από το Mega.

Το επόμενο βήμα του Χριστόφορου Παπακαλιάτη ενδέχεται να είναι αποκλειστικά στο Netflix και αγγλόφωνο. Είναι άλλωστε γνωστή η φιλία του δημιουργού με τον ισχυρό άνδρα του δικτύου τον Ελληνοαμερικανό Τεντ Σαράντος. Άλλωστε μέρος των προηγούμενων γιορτών των Χριστουγέννων ο Παπακαλιάτης το είχε περάσει στο πολυτελές ράντζο του Σαράντος στην Καλιφόρνια. Εάν δεν υπάρξει ανατροπή σύντομα θα υπάρξει επίσημη ανακοίνωση για τη συνέχεια του «Maestro».

