Η κωμική σειρά που θα αντικαταστήσει τις Σέρρες του Καπουτζίδη στον ΑΝΤ1

Οι «Σέρρες» ολοκληρώθηκαν χθες Τρίτη (28/10) στον ΑΝΤ1 με τον Οδυσσέα να βρίσκει την «Ευτυχία» στο πλευρό του Άγγελου με τη βοήθεια της θείας Σταματίνας, η οποία πήρε την κατάσταση στα χέρια της όταν είδε ότι όλα κινδύνευαν να χαθούν.

Εκτός από συγκίνηση, η σειρά του Γιώργου Καπουτζίδη σκόρπισε άφθονο γέλιο στο τηλεοπτικό κοινό και από την επόμενη Τρίτη (4/11) μια άλλη κωμική σειρά του ΑΝΤ1 θα πάρει τη θέση της.

Συγκεκριμένα, το «Γιατί, ρε πατέρα;» αλλάζει ημέρα προβολής και έτσι αντί για Δευτέρα, θα προβάλλεται κάθε Τρίτη στις 22.30 με τα «Τσατσανάκια» και τον Μιχαήλο να συνεχίζουν να προσπαθούν να λύσουν το μυστήριο με τα 3 εκατομμύρια ευρώ που φέρεται να άφησε ο Τσατσάνης στα παιδιά του.

Και φυσικά μην ξεχνάμε το love story ανάμεσα σε Βιβή - Μιχαήλο, το οποίο δεν είναι λίγοι οι τηλεθεατές που το περιμένουν να προχωρήσει και για το οποίο έχει φροντίσει ο σεναριογράφος της σειράς, Αντώνης Ανδρής, να ζητήσει «προκαταβολικά συγνώμη» που τους γράφει «το πιο μοιραίο, λάθος, απαγορευμένο, δύσκολο και καρμικό λαβ στόρι που στην τελική αξίζει σε όλους μας να ζήσουμε».

Μάλιστα, σε ερώτηση follower του στο TikTok εάν το συγκεκριμένο love story ήταν εξ αρχής στο σενάριο, η απάντηση ήταν καταφατική, απλά, όπως εξήγησε, «μετά που βρήκαμε το ζευγάρι, σφραγίστηκε».